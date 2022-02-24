Son dakika: Ukrayna talep etmişti... AKP'den 'Montrö' açıklaması

24 Şubat 2022 Perşembe, 18:11

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Çelik, Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirerek, "Avrupa Birliği kınama misyonuna dönüştü. Devletimiz tüm senaryolara hazır bir şekilde çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik" diyen Sözcü Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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