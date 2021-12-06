Cem Gürdeniz'den 'Montrö iddianamesine' sert tepki: 'Tanrı Türk milletinin yardımcısı olsun'

06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Antlaşması'nı iptal etme yetkisi tartışmaları üzerine ve 'Montrö bildirisi' adıyla 103 emekli amiral metin yayınlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iddianamede yer alan 103 kişi hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilenlerden bazılarının dijital materyallerinin incelendiği ve "suça konu yazışmaların" iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı.

CEM GÜRDENİZ'DEN TEPKİ

Bildiriyi imzalayanlar arasında yer alan emekli amiral Cem Gürdeniz sert tepki gösterdi.

Gürdeniz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Türkiye jeopolitik kuşatma ve ekonomik kriz altındayken hiç bir suç unsurunun bulunmadığı bir basın açıklamasından böyle bir iddianamenin yaratılması her yönüyle son derece düşündürücüdür. Tanrı Türk milletinin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.