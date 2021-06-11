Montrö bildirisi soruşturmasında 99 emekli amiralin ifade işlemleri tamamlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, 104 kişiden 99'unun ifade işlemi tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, 104 emekli amiralden 99'unun emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
Emekli amiraller, farklı tarihlerde çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Amirallerden 5'inin ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamadı.
Emekli amirallerin ev ve iş yeri aramalarında ele geçirilen dijital materyalleri ve HTS kayıtlarının incelemesinin devam ettiği bildirildi.
Emekli amirallerin ifadelerini inceleyen savcılığın, dijital inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından soruşturmayı derinleştireceği öğrenildi.
SORUŞTURMA GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
"Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Bu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli general de 16 Nisan'da ifadeye çağırmış, 22 Nisan'da 6 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelememişti.
Başsavcılık, son olarak 27 Mayıs'ta da geri kalan emekli amiralleri ifadeye çağırmıştı.
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