Cem Küçük'ten 'Murat Çalık' ve 'Ayşe Barım' için çağrı: 'Tahliye edilsinler!'

İktidara yakınlığıyla bilinen ve İBB operasyonları önden duyurmasıyla ünlenen Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'nde bugünkü köşe yazısında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Ayşe Barım için tahliye çağrısında bulundu.

Küçük, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Murat Çalık’ın belli ki bazı rahatsızlıkları var. Dışarıda hastanede tedavi olabilir. Bu konularda insani duruşu elden bırakmamak lazım. Ben hem Sayın Yılmaz Tunç hem de İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in insani duruşlarını biliyorum. Sağlık kurumları Çalık’ın hastanede tedavi olabileceği konusunda görüş bildirmesi durumunda iki değerli isim de gerekenleri yapacaktır.

Ayşe Barım’a gelince. Barım’ın avukatlarından mesaj aldım. Sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde raporlar gönderdiler. Barım’ın sağlık raporunda şöyle diyor: '(Kalbin sol ve sağ tarafını ayıran kas duvarının kalınlaşmasıdır. Bu kalınlaşma, tipik olarak kanın birikip vücuda pompalandığı (ventrikül) duvarlarının bazı kısımlarını diğerlerinden daha fazla etkileyen (asimetrik) kalınlaşmadır. En sık etkilenen alan, iki karıncık arasındaki duvardır (septum). HKM, hem kalp yetmezliğinin hem de ani ölümün önemli bir nedenidir. Müvekkilimizde bu kas duvarının kalınlaşması ve kalınlaşmanın da düzgün dağılmadığı tespit edilmiştir.'

Beyninde de başka sorunlar olduğu raporda yer alıyor. 'Nöroloji alanında yapılan tespitlere ilişkin ise; Ayşe Barım’ın daha önceden beyninde saptanan 2 adet anevrizmaya müdahale edilerek stent yerleştirildiği, takiplerinde yapılan incelemeler neticesinde bir başka anevrizmatik oluşum saptandığı ve bunun da önceki teşhislere oranla genişlediği hususlarına değinilmiştir. Genişleyen bu anevrizmanın ise beyin ana damarında konumlandığı, son derece riskli olması sebebiyle henüz bir müdahalede bulunulamadığı belirtilmiştir.'

Ayşe Barım’ın durumu Murat Çalık’a göre daha ciddi. Barım da hastanede tedavi görebilir. Bu beraat anlamına gelmiyor.

Siyasi görüşümüzün zıt olduğu kişilere düşmanlık beslememize gerek yok. Zaten beslemiyoruz. Yargılanmak başka hastalık durumunda tavır almak başka. Her iki ismin tedavisi yapılsın. Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez. Kimseye de torpil yapılmıyor. Tamamen insani bir durum."