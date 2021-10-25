Cem Küçük 'kabul' etti: "Bu konuda bahane yok"

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:15

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, bugünkü yazısında Türkiye'nin gri listeye alınmasını değerlendirdi. Küçük, "Türkiye yaşadığı bu sıkıntılı süreçten çıkacaktır. Kendi içimizde mali sorunlarımız var. Hayat pahalılığı var. Kabul. Bu konuda bahane yok. Ama uluslararası operasyonları da görmezden gelmeyelim..." dedi.

Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Deva Partisi lideri Ali Babacan gri listeye alınmayı eleştirmiş. "Bu nasıl olur?" gibi şeyler söylemiş. Hâlbuki Türkiye gri listeye 2011’de de girdi. 2014’te çıktı. Zaten gri liste, “sana zaman veriyorum, bu sorunu gider” anlamında bir şey. Ali Babacan, zamanında da haksızdı, şimdi de haksız.

Gri liste zaten uluslararası medyada çok haber olmadı. Birkaç yerde konu edindi. Çok önemli ya da haklı nedenleri olsa New York Times, Washington Post, Der Spiegel gibi gazetelerde haber olurdu...

Türkiye yaşadığı bu sıkıntılı süreçten çıkacaktır. Kendi içimizde mali sorunlarımız var. Hayat pahalılığı var. Kabul. Bu konuda bahane yok. Ama uluslararası operasyonları da görmezden gelmeyelim..."