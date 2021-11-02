Yandaş Cem Küçük davayı hazmedemedi

02 Kasım 2021 Salı, 16:36

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 13 askerin şeht olduğu Gara katliamını hatırlatan bir paylaşımda bulundu.

Küçük, Gara katliamı sonrası canlı yayındaki sözleri üzerine, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın kendisinden şikayetçi olduklarını ve hakkında dava açıldığını söyledi.

"Takipsizlik verilir sandım ama yanılmışım. Tak diye dava açılmış." diyen Küçük'ün devamında söyledikleri ise dikkat çekti. Küçük, "Ha, ben muhalif yazar olsam Adalet Bakanlığı hemen ses verirdi. Bir de 'yargı Erdoğan ve AK Parti’nin kontrolünde' demezler mi, beni bir gülme alıyor. Ankara’da birileri, 'Ne de olsa Erdoğan gidici. Bari tavır alayım' derdindeler." ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEYİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Küçük'ün paylaşımı üzerine Twitter'dan açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu ise "Şikayetimiz üzerine dava açılınca sızlanıyor, mahkemeyi etkilemeye çalışıyor." dedi.

Gergerlioğlu, "Cem Küçük iftira ve hakaretlerinin cezasız kalacağını sanmış. Şikayetimiz üzerine dava açılınca sızlanıyor, mahkemeyi etkilemeye çalışıyor.İftira ve hakaretlerin açık,alacağın ceza da belli, kıvranıp durma. Hem bu dünyada hem öte dünyada hukuk seni mahkum edecek,zulmeden kaybeder." diye belirtti.

Küçük ise Gergerlioğlu'na "Terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün avukatı söylüyor bunları. Filiz Kerestecioğlu da böyle iddialı konuştu. Sonucu gördü. Sen de göreceksin. Senin gibilerle mücadelemiz ölümüne sürecek." diye yanıt verdi.

Küçük'ün "Ankara’da birileri, 'Ne de olsa Erdoğan gidici. Bari tavır alayım' derdindeler." sözleri ise gündem oldu.