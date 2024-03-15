'Ayakta Kal Boğaziçi' inisiyatifinden çağrı: Ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri çölleştiriliyor

Boğaziçi mezunları üniversiteye yönelik müdahalelerin üniversiteyi adeta 'çölleştirdiğini' vurguladı, bozulmakta olan eğitim ortamına karşı mücadele çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:05
'Ayakta Kal Boğaziçi' inisiyatifinden çağrı: Ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri çölleştiriliyor
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Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından oluşturulan “Ayakta Kal Boğaziçi” inisiyatifi, üniversitedeki liyakat dışı ilişkilere dayalı atamalar ve kadrolaşmaya dikkat çekerek, bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi’nde üç yıldır izledikleriniz, bir filmin sahneleri değil. Ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinin adım adım çölleştirildiği bir gerçekliğin ta kendisi” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından oluşturulan “Ayakta Kal Boğaziçi” inisiyatifi, üniversite yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmek için bir açıklama yayınlandı.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÇÖLLEŞTİRİLİYOR" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hâlâ izliyor musun?

Kadrolaşmayı izliyor musun?

Liyakat dışı ilişkilere dayalı atamalar ve kadrolaşma akademik ve idari çöküşe yol açıyor.

Çöküşü izliyor musun?

Tek sesli bir yönetim anlayışı keyfi kararlarla araştırma merkezlerini kapatıyor, fakülteleri bölüyor, araştırmaya set vuruyor.

Eğitimin yara almakta olduğunu izliyor musun?

Bozulmakta olan eğitim ortamı artık nitelikli iş gücü yaratamıyor.

Açıkhava hapishanesine dönüşmesini izliyor musun?

Çok sesli kampüs hayatı sansürler, disiplin soruşturmaları ve polisiye önlemlerle ortadan kaldırılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 yıldır izledikleriniz, bir filmin sahneleri değil. Ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinin adım adım çölleştirildiği bir gerçekliğin ta kendisi.

Mezunlar olarak ülkemizin geleceği için kaygı duyan, gençlerimizin iyi eğitim hakkını savunan herkesi bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi’ne yapılan müdahalenin yol açtığı kamu zararına dur demeye çağırıyor ve mevcut yönetimin derhal değiştirilmesini talep ediyoruz.”


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