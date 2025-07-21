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Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu: 'Bugün keşke gelmeseydim'

Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu: 'Bugün keşke gelmeseydim'

21.07.2025 09:33:00
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Haber Merkezi
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Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu: 'Bugün keşke gelmeseydim'

Cem Yılmaz, bir aydır tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayımlanan 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' programına konuk oldu.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın hazırlayıp sunduğu “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” programına konuk olan komedyen Cem Yılmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programın başında Altaylı’ya seslenen Yılmaz, “Kanalınızın çok sadık bir izleyicisiyim. Bugün de keşke gelmeseydim” dedi.

Program boyunca Türkiye’nin sosyal ikliminden mizaha, bireycilikten medya algısına kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kendi duruşuna dair şu ifadeleri kullandı:

“Bizim memlekette okul hayatından hatırladığım bir tabir vardır; ‘normal şartlar altında.’ Benim için ‘normal şartlar altında’ durumu gençliğimden beri hiçbir zaman olmadı.”

1980’li yıllarda ergenlik çağında olduğunu hatırlatan Yılmaz, o dönem de memnun olmadığını ifade ederek, toplumda neşeyi boğan kişi ve davranışların karşısında olduğunu belirtti. “Neşe üreten bir insan olarak, toplumda neşenin önünü kesecek her şeyle arama mesafe koyarım” diyen Yılmaz, bu duruşun onu belirli bir konuma yerleştirdiğini söyledi.

Profesyonel bir komedyen olarak güncel olayları mizaha dönüştürme baskısını reddettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sizin kanalınızı izlerken ‘Fatih abi bunu söyledi, Emre de şunu sordu, şimdi ben bununla ilgili şaka mı yapmalıyım?’ gibi bir mesai harcamayı değerli görmüyorum. Ben ‘normal şartlar altındayı’ yakalamaya çalışıyorum. Çünkü bunu değiştirecek kudretim yok.”

Fazla bireyci bir karaktere sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, bu yüzden toplumsal olaylar karşısında zaman zaman zorlandığını söyledi. “Gerçek bir insan gibi üzülmek, gerçek birisi gibi sıkılmak benim için daha kıymetli” diyen Yılmaz, mesleki üretimin önüne geçse de insani duygularını önemle koruduğunu belirtti.

Programda Fatih Altaylı’ya takılan Yılmaz, esprili bir şekilde şunları söyledi:

“Fatih abiden ben de şikayetçiyim. Bu iddianameye girsin istemem ama bana da kötülüğü dokundu. Bütün soruları bana soruyordu. Nilperi (Şahinkaya) de orada duruyor. Kız diyor ki ‘Sana sordu,’ ben cevaplıyorum. Altta yorumlar: ‘Cem yine kimseyi konuşturtmadı.’ Fatih abi bu konuda beni gerçekten zor durumda bıraktı.”

İlgili Konular: #Cem Yılmaz #Fatih Altaylı

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