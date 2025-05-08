Cem Yılmaz mahkemeye başvurmuştu... Ahu Yağtu'dan nafaka sorularına yanıt: Her şey netleşti

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:39

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:39

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanmanın ardından ünlü komedyen, oğlu Kemal için Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye başlamıştı. Ancak Yılmaz, kur artışını gerekçe göstererek bu nafakanın Türk Lirası'na çevrilmesini talep etmişti.

Cem Yılmaz, ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya düşürülmesi için İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne başvurmuş, Ahu Yağtu ise çocuğun eğitimi ve gelişimi için artan masrafları gerekçe göstererek bu talebin reddini istemişti. Mahkeme, Yılmaz’ın talebini kısmen kabul ederek nafakanın döviz cinsinden değil, aylık 70 bin TL olarak ödenmesine karar vermişti.

Ancak İstanbul Bölge Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Cem Yılmaz'ın nafakayı yine 10 bin dolar olarak ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Böylece dava süreci Yılmaz aleyhine sonuçlandı.

"HER ŞEY NETLEŞTİ"

Önceki gün bir davette görüntülenen Ahu Yağtu, gazetecilerin Cem Yılmaz’la ilişkilerine dair sorularına, "Özel konular bunlar, konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi. Nafaka konusunun sorulması üzerine ise Yağtu, “O konu kapandı. Her şey netleşti.” ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ GÖSTERİSİNDE GÜNDEME TAŞIDI

Nafaka sürecine dair yaşadıklarını zaman zaman sahneye de taşıyan Cem Yılmaz, Zorlu PSM’deki gösterilerinden birinde konuyla ilgili şu espriyi yapmıştı:

“Geçenlerde oğlum Kemal, internette mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, ‘Baba doğru mu?’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme’ dedim. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var.”