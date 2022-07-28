Cem Yılmaz ve birçok ünlü isimden Boğaziçi'ne videolu çağrı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan eylemler devam ederken üniversiteden mezun olan tanınmış ve başarılı isimlerin yer aldığı bir film yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:00
Cem Yılmaz ve birçok ünlü isimden Boğaziçi'ne videolu çağrı
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Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği öncülüğünde bir araya gelen Boğaziçi mezunları, öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmeye davet etti.

Jülide Ateş'ten Cem Yılmaz'a, Nil Karaibrahimgil'den Cem Boyner'e kadar birçok mezunun yer aldığı videoda Boğaziçi geleneğine ve üniversitenin demokrası ve ifade özgürlüğü gibi pek çok değerine vurgu yapıldı. 

Cem Yılmaz, "Boğaziçi müspet ilimdir. Akıldır. Hayata başlamak için doğru yerdir" dedi.

 


Boğaziçi Üniversitesi üniversite mezunu Mezuniyet Töreni Cem Yılmaz

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