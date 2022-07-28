Cem Yılmaz ve birçok ünlü isimden Boğaziçi'ne videolu çağrı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:00

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği öncülüğünde bir araya gelen Boğaziçi mezunları, öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmeye davet etti.

Jülide Ateş'ten Cem Yılmaz'a, Nil Karaibrahimgil'den Cem Boyner'e kadar birçok mezunun yer aldığı videoda Boğaziçi geleneğine ve üniversitenin demokrası ve ifade özgürlüğü gibi pek çok değerine vurgu yapıldı.

Cem Yılmaz, "Boğaziçi müspet ilimdir. Akıldır. Hayata başlamak için doğru yerdir" dedi.