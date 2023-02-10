Cem Yılmaz'dan duygulandıran paylaşım: İnsanın iyisi çok başkaymış
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan dayanışmaya ilgili paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Allah iyi insanlardan razı olsun, İnsanın iyisi çok başkaymış" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından kurtarma ekiplerinin ve yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor.
Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Allah iyi insanlardan razı olsun, İnsanın iyisi çok başkaymış" dedi.
Cem Yılmaz daha önce yaptığı paylaşımda da bölgeye yardım sağlayacağını duyurmuş, “Hatay’dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım darılmayın. Nereye gücümüz yeterse. İstediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi” ifadelerini kullanmıştı.
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