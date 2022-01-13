'Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti' haberinin ardından gazeteci görevinden alındı

13 Ocak 2022 Perşembe, 09:40

Elazığ’da yayın yapan Günışığı adlı yerel gazete, Enes Kara’nın yaşamına son vermesiyle ilgili internet sitesinde, “Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti” başlığıyla bir habere yer vermişti. Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından kentte, cemaatle ilgili haber yazan gazeteciler ve bu konuda konuşan üniversite öğrencileri baskı altına alınmaya çalışılıyor.

Günışığı Gazetesi, Elazığ’daki bir yerel gazete ve Enes Kara’nın ölümüyle ilgili internet sitesinde “Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti” başlığıyla haberi yayınlamıştı. Bir gün önce gazetenin internet sitesinde yayınlanan haber bugün apar topar siteden kaldırıldı. Şu anda habere aynı link üzerinden ulaşılamıyor.

HABERİ YAPAN GAZETECİ GÖREVİNDEN ALINDI

Yaşananlar haberin silinmesiyle de sınırlı kalmadı. Haberi yapan, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün, bugün gazetenin sahibi Nafiz Koca tarafından toplantıya çağrıldı. Toplantıda hem Koca hem de gazetedeki diğer kişiler tarafından eleştirilen Akgün, yazı işleri müdürü görevinden alındı. Görevinden alınma gerekçesinin ‘istenilen performansı yakalayamamak’ olduğu söylendi.

BASKIDAN DOLAYI YARIN NE OLACAĞIMIZ DA MEÇHUL

Akgün işten çıkarılmış değil fakat bunun sebebi de resmi ilan gelirlerinden dolayı sabit bir çalışan sayısının olma zorunluluğu. Akgün, kararla ilgili olarak şunları söyledi:

“Beni en çok yıkan, bir yıl boyunca sigortasız çalıştığım, emek verdiğim gazeteden böyle bir tavır görmek oldu. Benim yüzde 45 engel raporuna sahip bir kardeşim var. Gözlerinden engelli olduğu için çalışamıyor. Ben de ona bakmakla yükümlüyüm. Ama gelin görün ki artık bu yapılanlara ve haber sonrasında gazete sahibinden tutun da çalışanlara kadar uygulanan mobinge dayanamıyorum. Baskıdan dolayı yarın ne olacağımız da meçhul.”

“SİZİN GİBİ KAFİRLER HELAK OLACAK” TEHDİDİ

Haberin yayında kaldığı süre boyunca Akgün, onlarca tehdit telefonu aldı. Bunlardan bazıları da kendilerini cemaat mensubu olarak tanıttı. Akgün’ün aktardığına göre cemaat mensubu olduğunu söyleyen bir kişi “Allah nurunu tamamlayacak. Sizin gibi kafirler de helak olacak. Hepinizi helak edeceğiz” derken başka bir kişi Akgün’ü yine kafir olmakla suçladı ve “Sizi tanıyoruz, CHP’ye hizmet ediyorsunuz” diyerek hakaretler yağdırdı. Başka bir tehdit de Arapça yapıldı.