Cemaat kuşatmasında Cübbeli-Saki ittifakı: ‘Tasavvufi değil, çıkar işbirliği’

Menzil cemaatinde 3 kardeş arasında süren miras kavgasında; mevcut cemaat elebaşısı olarak kabul edilen büyük ağabey Saki Elhüseyni’nin, kardeşlerine karşı cemaat dışından da destek arayışında olduğu gündeme gelmişti. Bu kapsamda İsmailağa cemaatinden atılan Cübbeli Ahmet Hoca ile Saki Elhüseyni arasında “bir çıkar ittifakı” olduğu konuşulurken; Cübbeli Ahmet’in Saki Elhüseyni’yi ziyaret edip, elini öpmesi ve bu durumu “Biz hakiki şeyhlerin ellerini öpmeyi nimet biliriz” demesi dikkat çekti. Cemaat kaynakları; bu hamlenin Cübbeli Ahmet’in Saki Elhüseyni’ye daha net bir şekilde desteğini sunduğunu ve Saki Elhüseyni’nin de Cübbeli Ahmet’e İsmailağa cemaatiyle yaşanan tartışmada destek verdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye’de topluma doğrudan etki eden sağlıktan eğitime tüm alanlarda cemaat ve tarikatların etkinliği sürüyor. Başta eğitim olmak üzere söz konusu yapılar; iktidar desteğiyle hem toplum içindeki etkinliklerini hem de ekonomilerini güçlendiriyor. Bu nedenle bu yapılar arasında da rekabet artıyor.

MENZİL'DEKİ KARDEŞ REKABETİ SÜRÜYOR

Bu kapsamda dikkat çeken cemaatin başında Menzil geliyor. Menzil, iktidarın en gözde cemaatlerinden biri olurken, bürokrasideki taraftarları ve ekonomik gücüyle de kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Menzil cemaati elebaşısı Abdulbaki Elhüseyni’nin yaşamını yitirmesinin ardından oğulları Saki Elhüseyni, Mübarek Elhüseyni ve Fettah Elhüseyni arasındaki miras kavgası ve “şeyhlik” rekabeti ise cemaat hakkında gündemden düşmeyen bir konu olarak varlığını sürdürüyor. Kardeşler arasındaki bu rekabet ise cemaati “Semerkand grubu” ve “Serhendi grubu” olarak ikiye böldü.

BÜYÜK AĞABEY CÜBBELİ ÜZERİNDEN DESTEK ARAYIŞINDA

Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Serhendi grubunun elebaşısı Saki Elhüseyni ise cemaat içinde en fazla taraftara sahip olurken, mevcut elebaşı olarak da sayılıyor. Büyük ağabey Saki Elhüseyni, cemaat içinden aldığı desteğin yanı sıra cemaat dışında da destek arayışlarını sürdürüyor. Gazetemiz Cumhuriyet; Saki Elhüseyni ile Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün bu kapsamdaki işbirliğini gündeme getirmişti. Cumhuriyet; Saki Elhüseyni’nin Serhendi Vakfı’nı Cübbeli Ahmet’e yakın bir isim “Yunus Emre Aydın” adlı bir taraftarına kurdurtarak ve “İmam Şafi anasının karnında 4 yıl kaldı” şeklinde hurafeleriyle bilinen ve Cübbeli Ahmet’in öğrencilerinden olan Muhammed Mardini’ye destek vererek, Cübbeli Ahmet üzerinden cemaat dışından da destek arayışını sürdürdüğü iddialarını gündeme getirmişti.

CÜBBELİ SAKİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

Bu kapsamda Cübbeli Ahmet, önceki gün Saki Elhüseyni’yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Cübbeli Ahmet paylaşımında Saki Elhüseyni’nin elini öptüğü fotoğrafına yer vererek; “Biz hakiki şeyhlerin ellerini öpmeyi nimet biliriz” ifadelerini kullandı. Cemaat içinde bu görüşme tartışmalara neden olurken; “Cübbeli Ahmet’in yakın zamanda İsmailağa cemaati ile girdiği tartışmada Menzil’den destek arayışı” olarak yorumlandı.

İSMAİLAĞA'NIN ETKİNLİĞİNİ HEDEF ALMIŞTI

İsmailağa cemaatinin elebaşısı elebaşısı Mahmut Ustaosamanoğlu’nun 2022’de yaşamını yitirmesinin ardından Ustaosmanoğlu’nun yerine geçen Hasan Kılıç tarafından cemaatten atılmasının ardından Cübbeli Ahmet, İsmailağa ile kavgasıyla gündemden düşmezken, en son cemaatin önceki gün İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Camisi’nde başlattığı “Sahih Buhari Hadis Meclisi”ni hedef aldı. Hasan Kılıç’ın ardından “şeyhliğe” en yakın isim olarak gösterilen oğlu Abdullah Kılıç hedef alan Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından etkinlik için; “Efendi hazretlerimize (Ustaosmanoğlu) “Şeyhliği gitti” diye hakaret eden Abdullah Kılıç’ın tertiplediği ve bazı vehhâbileri çağırdığı buhârî meclisi istismârına asla katılmayın” çağrısında bulundu.

'MENZİL ÜZERİNDEN GEÇERLİLİK ARAYIŞI'

Cübbeli Ahmet’in bu açıklamasının ardından tepkiler ve tartışmalar artarken; İsmailağa tarafı “Bir şeyhe bağlılık o hayattayken sürer, tasarruf ölünce biter” derken, Cübbeli Ahmet ise “Şeyh ölse de tasarruf sürer” görüşünü savunuyor. Bu tartışmalar sürerken Cübbeli Ahmet’in Saki Elhüseyni’yi ziyaret etmesi ve paylaşımında Saki Elhüseyni’nin “Evliyaullâhın vefatlarından sonra tasarrufları haktır, bunu inkâr eden vehhâbî olur” dediğini aktardı. Menzil cemaatinden kaynaklar; bu paylaşımın “Cübbeli Ahmet’in Menzil üzerinden geçerlilik aradığı, Saki Elhüseyni’nin de cemaat dışı destek arayışı kapsamında bu görüşe ve Cübbeli Ahmet’e destek verdiğini” belirtti. Cemaat içinde ise bu görüntünün “ikilinin birbirinin sırtını kollaması, tasavvufi değil çıkar ilişkisi” olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

VEHABİLİK NEDİR?

Cübbeli Ahmet’in ve Saki Elhüseyni’nin İsmailağa cemaatinin etkinliğini hedef alırken kullandığı “Vehabilik” ise “İslamlık düşünce sisteminde Kuran ve hadislerde yazılı olmayan kural ve uygulamaların reddedilmesini savunan bir tasavvuf sistemidir. Vehabilik; İslamlık elçisinin uygulamalarına ve Kuran’a bağlı olarak yaşanmasını öğütleyen köktendinci ve cihatçı Selefilik ile birlikte anılır.