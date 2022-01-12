Cemaat yurdunda yaşadıklarını anlattı: 'En son beni dövdüklerinde tuvalette bayılmıştım'

12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:02

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat evinde gördüğü baskıları anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son verdi.

Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından ülke genelinde tarikat ve cemaatlere tepki gösterildi. Aralık ayında da Antalya’da kaçak cemaat yurdunda kalan bir genç, kaçak yurdun aşçısı tarafından katledilmişti.





"GENÇLİĞMİ ALDILAR"

Üç yıl boyunca Süleymancıların yurtlarında kaldığını belirten bir genç, Cumhuriyet TV’ye verdiği söyleşide, yüzünü gizleyerek orada yaşadıklarını anlattı.

Yurtta dayak yediğini belirten genç, “Benim gençliğimi aldılar orada. En son beni dövdüklerinde tuvalette bayılmıştım” dedi.