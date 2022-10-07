Ayakkabı hırsızları, bu kez ev sahibine yakalandı: Sevgilisi için kendini siper etti...

07 Ekim 2022 Cuma, 10:38

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 apartmanda; Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı.

Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından 2 şüpheli, bu kez gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve girmeye çalıştı. Şüpheliler, ev sahibine yakalandı.

Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise 2 şüpheliye linç girişiminde bulundu.

Bu sırada Derya D.'nin, sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbarla gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına alıp, Emniyet'e götürdü. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.