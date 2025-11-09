Cemaatler Kocaeli Valiliği’nin Atatürk’e mevlit okutması kararını hedef aldı: Atatürk’e ve laikliğe ‘mevlit’ saldırısı

Kocaeli Valiliği’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının yıldönümü 10 Kasım’da Kocaeli’ndeki camilerde Atatürk için mevlit okutulması kararı alması gerici odakların tepkilerine neden oldu. Gerici odaklar, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin laik düzenine ve Diyanet’e saldırıya geçti. Bu sistematik saldırıya cemaatler de katıldı. Cemaatlerin elebaşılarından ardı ardında tepki açıklamaları geldi.

ATATÜRK’ÜN DİNSİZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Nurcuların okuyucular kolunun elebaşısı ve Atatürk’e deccal diyen Saidi Kürdi’nin akrabası Sabri Okur, sosyal medya hesabından valilik kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Okur; Atatürk’ün “dinsiz” olduğunu iddia ederek; “Mustafa Kemal kendisi istemediği halde, onu Müslüman gibi göstermeye çalışmak ve ona Kuran veya mevlit okutmak, dinen caiz olmadığı gibi, büyük vebali (günah) de var. Ayrıca, bütün camilerde okutmak talimatını vermek de tam bir vehamettir (bela, tehlike). Mustafa Kemal, kendisi ‘Ben hiçbir dini kabul etmiyorum’ dediği halde, neden ona muhalefet ediyorsunuz? İlla yapacaksanız, kendisi nasıl inanıyorsa anma veya tören gibi bir şey yapmanız daha doğru olmaz mı?” ifadelerini kullandı.

‘SARIĞI ÇIKARIP, YAHUDİ ŞAPKASI MI TAKACAKSINIZ?’

Menzil cemaatinin Konya ayağının elebaşılarından Seyfullah Konyevi de Atatürk’ün Müslüman olmadığını (gayri Müslim) iddia edip, İslamlık’a göre Atatürk’e dua edilmesi ve/veya övülmesinin uygun olmadığını savundu. Konyevi; sosyal medya hesabından valilik ve müftülüğe şu soruları yöneltti:

“Dua ederseniz ne diye dua edeceksiniz ve kime ellerinizi açarak ve kimin için dua edeceksiniz? Mesela ‘Allah’ım senin dinine savaş açmış, Resulü’nün (İslamlık elçisi) hilafetini lağvetmiş, indirdiğin şeriatını (İslamlık hukuku) yasaklamış, devletimizin dini İslam iken bunu kaldırmış yerine laiklik koymuş, sarığımızı yasaklamış, yahudi şapkasını takmamızı mecbur etmiş bir insanı biz çok seviyoruz sen de sev ve cennetine koy’ diye mi dua edeceksiniz? Mevlit ve dua okurken; sarığınızı çıkarıp Yahudi şapkasını takacak mısınız?”

KARAR DİNDEN SAPMAYMIŞ!

IŞİD ve Elkaide bağlantısı iddiasıyla yargılamalara konu olan selefi “Ebuhanzala” kod adlı Halis Bayancuk da valilik kararına sosyal medya hesabından tepki gösteren kişilerden oldu. Bayancuk ise söz konusu kararın “dinden saptıran (tağut)” olduğunu ileri sürerek; “‘Biz Diyanet kurumunda hakkı anlatıyoruz’ diyen imamlar nerede? ‘Tağut reddedilir, tağuta rahmet ve mevlit okunmaz’ demeyecek misiniz?” ifadelerini kullandı.