Cemal Enginyurt, Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 30 Ağustos’ta göreve başlayan Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin ardından görevden alındığına işaret ederek “Akbulut, Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün şanına ve şerefine uygun tören gerçekleştirdi. Tören, AK Partilileri rahatsız etti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile benim de törene katılmam, Ordu Valisi’ni rahatsız etti” dedi.

30 Ağustos’ta görevine başlayan Korgan Kaymakamı Akbulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan hemen sonra görevinden uzaklaştırıldı. Akbulut’un, törende yaptığı konuşma ve törene muhalefet milletvekillerini de davet ettiği için görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi. Ordu Valiliği, söz konusu iddiaların “gerçekdışı” olduğunu savunarak “Ordu’nun Korgan ilçesi kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır” açıklamasını yaptı. Akbulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenindeki konuşmasında, bağımsızlık ve Cumhuriyet vurgusu yaparken Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz” sözünü anımsatmıştı.

‘NEYE GÖRE UYGUNSUZ’

Karara tepki gösteren DP Ordu Milletvekili Enginyurt, törenin “Akbulut, Korgan’da Cumhuriyetin ve Atatürk’ün şanına, şerefine uygun bir cumhuriyet töreni gerçekleştirmiştir. Bu tören AK Partilileri rahatsız etmiştir” dedi. Bir diğer rahatsızlık nedeninin ise törenlere muhalefet milletvekillerinin de çağrılması olduğuna işaret eden Enginyurt, “Cumhur İttifakı dışındaki hiç kimseye yaşama hakkı tanımayan bu irade, bizim oraya katılmamız sebebiyle sudan bir bahaneyle kaymakamı açığa aldı” tepkisini gösterdi. Enginyurt, valilik açıklamasındaki “Görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutum” ibaresine işaret ederek “Hayırdır? Psikolog musunuz, sosyolog musunuz? Neye göre uygunsuz davranış tespit ettiniz? Uygunsuz davranış belli: Cumhuriyet Bayramı’nın bu kadar güzel kutlanması, halkın büyük katılımı ve iki muhalefet milletvekilinin oraya katılması AK Partilileri rahatsız etti ve gereğini yapıp ‘Benden olmayana yaşama hakkı yok’ diyerek, kendinden olmadığını düşündüğü kaymakamı görevden aldılar” ifadelerini kullandı.