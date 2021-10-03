Cami imamından Atatürkçülere hakaret

03 Ekim 2021 Pazar, 12:03

Çanakkale Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camii (Büyük Cami) imamı Mehmet Mutlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve sevenlerine hakaret etti.

İmam Mehmet Mutlu, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın AKP'yi eleştirdiği sözleri içeren bir paylaşımın altına "Mustafa Kemal'in itleri öyle düşünüyor" şeklinde bir "yorum" yaptı.

Mutlu'nun yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük tepki oluşturdu. Mutlu'nun paylaşımı sonrası CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı harekete geçti.

CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gelibolu müftülüğünde görevli Gazi Süleyman Paşa camii ( Büyük cami) imamı Mehmet Mutlu’nun sosyal medya platformunda yapmış olduğu yorumu kınar, gerekli adli işlemleri başlatıp, takibinin yapılacağını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.