Cemal Gürsel Askeri Kışlası İzmir Ticaret Odası’na geçiyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 04:00

İzmir’de bir kısmı ormanlık alan olan Cemal Gürsel Askeri Kışlası, Savunma Bakanlığı tarafından İzmir Ticaret Odası’na devredilecek. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Savunma Bakanı Yaşar Güler’i makamında ziyaret ederek protokol imzalanmasında anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmeye İzmir AKP Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da katıldı. Projede üyelere yönelik çarşı ve site içerisinde bağımsız bölümler, yönetim binası, mesleki lise ve çıraklık eğitim binaları, otopark alanları, banka, restoran, market gibi sosyal alanlar, temiz enerji tesisleri ve yeşil alanlar olması planlanıyor.

‘AVM KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Askeri kışlanın yeşil alanına zarar verilmemesi ve sanayi sitesi olması durumunda projeye karşı değiliz. Ancak burada konut, AVM, rezidans projesi yapılmak istenirse bu bizim kırmızı çizgimiz ve karşısında dururuz” dedi.

‘BARINMA SORUNU ÇÖZÜLMELİ’

CHP Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Askeri araziler öncelikle askeri amaçlar için kullanılmalıdır. Cumhuriyetimizin kurulmasından beri hatta daha öncesinden bugüne kışla olarak kullanılan anıtsal alan durumundaki askeri araziler ranta kurban edilmemelidir. Askeri araziler her şeyden önce milli değerlerimizdir, kamu malıdır, TSK’nin ve dolayısıyla milletimizin ortak değerleridir. Son dönemde hükümet yetkilileri tarafından ortaya konulan tasarruf tedbirleri göz önüne alındığında arazi devir/takas projeleri ile özellikle TSK personelinin barınma sorunlarına ilave kaynak yaratılmasının oldukça önemli olduğu kıymetlendirilmektedir.”