Cemevleri saldırganının ifadesi ortaya çıktı: 'İllumunati yaptırdı!'

31 Temmuz 2022 Pazar, 15:52

Ankara Mamak’ta, dün saat 14.30 sıralarında Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı.

Saldırganın fırlattığı sandalyelerden biri cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi. Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başına sandalye gelen yurttaş hafif yaralı halde hastaneye götürüldü.

İLLİMUNATİ YAPTIRMIŞ

Gazeteci Murat Ağırel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ağırel, saldırganın 1998 Kars doğumlu olduğunu ve İzmir'de yaşadığını belirtirken şahsın ifadesi hakkında da bir paylaşım yaptı.

Ağırel, "İfadesine göre İzmir’den Ankara’ya geliyor ve geldiği gün üç yere saldırıda bulunuyor. Neden yaptığı,kimin yaptırdığı sorusuna 'İllimunati' yaptırdı cevabını vermiş. Gerçek faillere ulaşılmasın diye dalga geçiyor!" dedi.