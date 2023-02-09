Cemil Barlas kimdir, kaç yaşında, kimin oğlu? Cemil Barlas AFAD ile ilgili ne dedi?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 01:33

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 01:33

İktidara verdiği destekle tanınan Cemil Barlas, iki bira firmasının depremzedeler için yaptığı kıyafet yardımını AFAD'ın kabul etmediğini belirterek tepki gösterdi.



CEMİL BARLAS KİMDİR?

Cemil Barlas 1969 doğumludur. Gazeteci Canan Barlas ve Mehmet Barlas çiftinin oğludur. Bir dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde internet gazeteciliği dersi vermiştir. HaberX sitesinin sahibi olan Barlas A Para'da Her Şeyi Konuşalım programını sunuyor.



Barlas, 2014 yılında kaybolan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik ile ilgili attığı"Pamir'den sokak hareketi çıkmaz" tweeti ile o dönem tepki çekmişti.



CEMİL BARLAS NE DEDİ?



AFAD'ın dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren depremzedeler için Tuborg ve Efes tarafından gönderilen 2 bin adet polar, atkı, bere ve eldiveni üzerinde bira markası olduğu gerekçesiyle kabul etmediği dana önce gündeme gelmişti.

Cemil Barlas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın doğru olduğunu öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde bira marka logosu var diye AFAD bu firmaların depolarda duran polar mont bağışını kabul etmemiş. İlk duyduğumda yalandır dedim ama doğru çıktı. Bu bir kepazeliktir."