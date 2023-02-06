AFAD acil durum telefon numaraları kaç? İl il AFAD müdürlükleri telefon numaraları...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından AFAD acil durum telefon numaraları gündeme geldi. Peki, AFAD acil durum telefon numaraları kaç? Acil durum telefon numarası kaç?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından, acil durumlarda AFAD'a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ulaşmak isteyen yurttaşlar, acil durum numaralarını araştırmaya başladı. ''AFAD acil durum telefon numaraları kaç? Acil durum telefon numarası kaç?'' soruları sıkça aratılıyor. İşte ayrıntılar...
ACİL DURUM TELEFON NUMARASI KAÇ?
Acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112’de birleştirmişti.
Tüm acil telefon numaraları 112'de toplandı.
AFAD ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI KAÇ?
Depremden etkilenen şehirlerdeki yurttaşların arayabileceği AFAD acil durum numaraları şu şekilde:
Maraş: (0344) 224 14 14
Hatay: (0326) 216 10 67
Adana: (0322) 227 28 54
Gaziantep: (0342) 336 26 92
Osmaniye: (0328) 826 20 02
Malatya: (0422) 212 84 32
Adıyaman: (0416) 216 12 31
Urfa: (0414) 313 72 90
Kilis: (0348) 813 44 78
Diyarbakır :(0412) 326 11 56
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