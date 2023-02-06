AFAD acil durum telefon numaraları kaç? İl il AFAD müdürlükleri telefon numaraları...

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:46

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:01

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından, acil durumlarda AFAD'a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ulaşmak isteyen yurttaşlar, acil durum numaralarını araştırmaya başladı. ''AFAD acil durum telefon numaraları kaç? Acil durum telefon numarası kaç?'' soruları sıkça aratılıyor. İşte ayrıntılar...

ACİL DURUM TELEFON NUMARASI KAÇ?

Acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112’de birleştirmişti.

Tüm acil telefon numaraları 112'de toplandı.

AFAD ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI KAÇ?

Depremden etkilenen şehirlerdeki yurttaşların arayabileceği AFAD acil durum numaraları şu şekilde:

Maraş: (0344) 224 14 14

Hatay: (0326) 216 10 67

Adana: (0322) 227 28 54

Gaziantep: (0342) 336 26 92

Osmaniye: (0328) 826 20 02

Malatya: (0422) 212 84 32

Adıyaman: (0416) 216 12 31

Urfa: (0414) 313 72 90

Kilis: (0348) 813 44 78

Diyarbakır :(0412) 326 11 56