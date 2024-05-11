Cemil Çağdaş Yıldırım kimdir? Cemil Çağdaş Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım’ın, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’ı ziyareti sırasında yaptığı hareketle gündeme geldi. Peki, Cemil Çağdaş Yıldırım kimdir? Cemil Çağdaş Yıldırım kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:55
Cemil Çağdaş Yıldırım kimdir? Cemil Çağdaş Yıldırım kaç yaşında, nereli?
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Gazeteci Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği fotoğrafta Cemil Çağdaş Yıldırım, Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay’ı ziyareti sırasında yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Cemil Çağdaş Yıldırım kimdir? Cemil Çağdaş Yıldırım kaç yaşında, nereli?

CEMİL ÇAĞDAŞ YILDIRIM KİMDİR?

İstanbul’da 1982 yılında doğan, lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesinde (Uluslararası İlişkiler Bölümü), yüksek lisans öğrenimini Strazburg Robert Schuman Üniversitesinde (Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları) tamamlayan Başkonsolos Cemil Çağdaş Yıldırım, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına intisap eden Başkonsolos Yıldırım, merkez görevleri çerçevesinde 2008-2010 ve 2015-2018 yılları arasında Kuzey Doğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığında (Kıbrıs Dairesi) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2020-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın maiyetlerindeki Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığında Daire Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Başkonsolos Yıldırım, yurt dışı tayinleri kapsamında 2010-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçiliğinde, 2013-2015 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliğinde, 2018-2020 yıllarında ise Türkiye Cumhuriyeti Kanberra Büyükelçiliğinde görev yapmıştır.


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