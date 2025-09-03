Cemil Tugay’dan Gürsel Tekin’e kritik çağrı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazetecilerin CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılması ve yerine geçici yönetim atanmasına ilişkin sorularına yanıt verdi.

Tugay, mahkemenin verdiği kararın demokrasi açısından tehlikeli olduğunu belirtti.

Dava sürecinin tamamen bitmemiş olması nedeniyle "böyle bir riskin olduğunu bildiklerini" aktaran Tugay, şöyle konuştu:

"Dün ani bir karar oldu bizim için. CHP tarafından yeni bir kongre, kurultay süreci yürütülüyor. O sürecin durmasına neden olacak bu tür kararlar bizi biraz endişelendiriyor. Hangi gerekçelerle tam olarak İstanbul kongresinin yürütmesinin durdurulması kararının alındığını bilmiyorum ama sonuçları itibariyle demokrasimiz açısından oldukça sıkıntılı bir karar. CHP açısından şunu söyleyebilirim: Bu tür müdahalelere maruz kalıyoruz, kalabileceğimizi biliyoruz. Ama ne olursa olsun çizgimiz, siyaset yapış amacımız, ilkelerimiz belli. O çerçevede bundan sonrasında da mücadelemiz durmadan devam edecek. Ayrıca CHP lider partisi değildir. Bizim liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Böyle bir demokrasi dışı yolla il yönetiminin olması inşallah olmaz diyeyim ama partinin genel merkez yönetiminin başka birine verilmiş olması, uzun vadeli olarak CHP’de hakimiyet kuracak, çizgisini değiştirecek bir şey olamaz. Bizler gücümüzü ülkemizden, ilkeler çerçevesinde bize destek veren halkımızdan alıyoruz. Orada herhangi bir şeyin etkileneceğini düşünmüyorum. Her birimiz görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Engellenmeye çalışılsa da vazgeçmeden bildiğimiz doğrularla mücadeleye devam edeceğiz.”

“CHP’NİN TARİHİNİ VE ETİK DEĞERLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMESİNİ DİLERİM”

Gürsel Tekin’e de çağrıda bulunan Başkan Tugay, “İhraçla ilgili hukuki arka planı bilmiyorum ama ahlaki ve etik açıdan bu ihraç doğru bir karardır. Gürsel Tekin'in yaptığı doğru değil. Herhangi bir CHP’liye böyle bir durumdan kendisine bir fırsat çıkarmak yakışmaz. Biz böyle insanlar değiliz. CHP, böyle bir parti değil. Kendisinden bir kez daha CHP’nin tarihini ve etik değerlerini gözden geçirmesini dilerim. Kendisinden onu bekleriz” dedi.