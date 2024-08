Cemil Tugay: Hep birlikte moral bulacağız

Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:50

Güncelleme: 22.08.2024 - 09:50

Türkiye’nin fuarcılık serüvenini başlatan ve birçok ilki gerçekleştiren İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için geri sayım başladı. 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerindeki 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tanıtım toplantısı, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nin önünde bulunan çim alanda yapıldı. Teması “teknoloji” olan 93. İEF'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan toplantısına Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Vestel Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, meclis üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri ile temsilcileri katıldı.

TUGAY: İZMİR FUARI'NDA 1 AY ÇALIŞMIŞTIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İEF, İzmir'in marka bir şehir olmasında en fazla katkısı olan etkinliktir. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı İzmir'den ayrı düşünmek Türkiye'yi İzmir olmadan düşünmek gibi bir şeydir. O yüzden bu yıl 93. kez düzenleyeceğimiz bu fuarı, her zaman olduğu gibi büyük bir merakla, heyecanla bekliyoruz. Benim için özel duygularla dolu bir an. Hem bu an hem de açacağımız an. Biraz ileride, paraşüt kulesinin yanında ve iki ayrı noktada, üniversite yıllarımda İEF’te çalışan olarak bulunmuştum. Dört yıl üst üste Süt Endüstrisi Kurumu standında kasiyer olarak, sonra da stant şefi olarak görev yapmıştım. İlk sigorta kaydım da o yıllarda bu çalışma nedeniyle olmuştu. Fuarı doya doya yaşadık. Şimdi o fuarı düzenleyecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olmak benim için inanılmaz büyük mutluluk, onur ve heyecan” dedi.

“ESKİSİ KADAR CANLI VE HEYECANLI GÜNLERİNE DÖNDÜRECEĞİZ”

Sponsorlara ve destek veren kurumlara teşekkür eden Başkan Tugay, resmi açılış törenini 31 Ağustos'ta, kapanışı ise İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı olan 9 Eylül'de yapacaklarını söyledi. Tugay, “Fuarımızı bize Atamızın mirası, vasiyeti olarak görüyoruz. İzmir'in kent kimliğine, Türkiye'nin ekonomisine büyük katkıları olan en önemli etkinliklerden birisi olarak görüyoruz. Atamız 'Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz' demişti. Onun bize anlatmaya çalıştığını anlıyoruz. Bu sene özellikle gençlerimizi, çağın yenilikçi rüzgârını yaşamak isteyen vatandaşlarımızı çekmek için teknoloji temasıyla düzenlediğimiz bu fuarı, her sene daha fazla geliştirerek, eski fuarın coşkusunu, neşesini, canlılığını tekrar yakalamayı amaçlayarak düzenlemeye devam edeceğiz. Benim belediye başkanı olarak en önemli gördüğüm ödevlerimden biri İzmir Fuarı'nı eskisi kadar canlı, insanların merakla beklediği ve Türkiye'nin her yerinden insanların ziyaret etmek istediği o günlere geri döndürmek olacak. Bu, benim İzmirlilere vaatlerimden birisi” diye konuştu.

“ÖRNEK BİR KENT OLACAK”

Fuarın bu yılki teması olan “teknoloji” hakkında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Teknoloji temasıyla aslında İzmir'i gelecek yıllara nasıl bir duyguyla taşımaya çalıştığımızı da insanlarımıza hissettirmeye çalışacağız. İzmir; kültür, sanat, tarım, turizmdir. İzmir'in kent yaşamına ve ekonomisine katkı sağlayan pek çok kimlik özelliğinden bahsedebiliriz. İzmir aynı zamanda yenilikçiliğiyle, bugünü geleceğe emin adımlarla taşımasıyla da örnek bir kent olacak. Buna dair ipuçları bulacaksınız bu fuarda” şeklinde konuştu.

“MORAL BULDUĞUMUZ GÜNLER OLACAK”

Kenti üzen yangınları hatırlatan Tugay, “Üzerimizdeki o karamsarlığı attığımız günler, inşallah hep beraber moral bulduğumuz günler olacak” dedi. Onur konuğu kent İstanbul'un görkemli bir sergiyle ve birçok sürprizle fuarda olacağını belirten Tugay, “Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'i bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu aramızda olacak” dedi.

“BENİM AKLIMDA FUARIN SÜRESİNİ UZATMAK VAR”

En az 1 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade eden Başkan Tugay, giriş ücretlerini makul bir seviyede tuttuklarını söyledi. Tugay, “Benim aklımda fuarın süresini uzatmak var. Kısaldıkça buruklaşıyoruz. En azından 2 hafta olabilir. Bu sene 31 Mart'ta seçim oldu, 15 Nisan'da görevimi yapmaya başladım. Bazı problemlerle yüzleştim, epey şey başımıza geldi. Benim bu fuara en önemli katkım teması oldu. Teknoloji hepimizin hayatında var. İzmir'in biraz geleceği hayal eden, geleceği daha hızlı yakalayan bir kent olması gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji, çok daha hızlı ve kaliteli hizmet almamızı sağlayacak” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ'nin teknoloji üzerine çalıştığını söyleyen Tugay, şirketin yeni yapay zeka uygulamaları hayata geçireceğini kaydetti.

“BU SENE KESİNLİKLE GÜZEL BİR FUAR OLACAK”

Sonraki yılların fuarlarına da hızlı bir şekilde hazırlanacaklarını belirten Başkan Cemil Tugay, “İzmir Enternasyonal Fuarı'nı hak ettiği misafirlerle buluşturmamız gerekiyor. 9 Eylül 2024'te fuarı kapattığımızda 2025 yılının fuarına çalışmaya başlayacağız. İEF, İzmir'de her sene daha da gelişerek devam edecek” dedi.

KARAOSMANOĞLU ALICI: FUARIMIZ BİZE ATA’MIZIN MİRASI VE VASİYETİ

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Sözünü ettiğimiz etkinlik sadece bir fuar değildir; pek çok anlama birden gelir. İzmir Fuarı Cumhuriyettir, bağımsızlıktır. Şehrimizin küllerinden doğuşunun simgesidir. Dünyanın kapılarıdır. Türkiye’nin hatıralarıdır. Eğlencedir, sanattır, bilim ve teknolojidir, kültürlerin buluşma noktasıdır. Türkiye’de fuarcılığı başlatan İzmir Fuarı, geçmişle geleceğin, gelenekle yeniliğin buluştuğu yerdir. Fuarımız bize Ata’mızın mirası ve vasiyeti” dedi.

SANCAK: 93. KEZ AÇILMASINA HEP BİRLİKTE TANIK OLACAĞIZ

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Her zaman kıymetini bilmemiz gereken, çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Kısa bir süre sonra, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 93. kez açılmasına hep birlikte tanık olacağız. Bu hepiniz için olduğu kadar, Folkart için de çok özel bir tanıklık. Biz İzmir’de büyüyen, burada kazanan, bu şehirde kendi sektörümüze öncülük yapan bir şirketiz. Biz güzel İzmir’imizin kıymetini, bize kattıklarını çok iyi biliyoruz” dedi.

BADUR: BU DESTEĞİ VERMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ

Vestel Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur, “Burada olmaktan çok mutluyuz. Gerçekten beni de çocukluğumda çok etkileyen, başka şehirde yaşamama rağmen buraya gelirken heyecanlandıran bir fuardı. Bu desteği vermekten çok mutluyuz” dedi.

FIRILDAK: SEKTÖRE BİRÇOK YENİLİĞİ GETİREN BİR FİRMAYIZ

Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, “13 yıldır etkinlik sponsoru olarak destek veriyoruz fuara ve bununla gurur duyuyoruz. Teknoloji teması Migros ile çok örtüşen bir tema. Sektöre birçok yeniliği getiren bir firmayız. İEF'te emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KONUKLAR AY'DA YÜRÜYÜŞ DENEYİMİ YAŞAYACAKLAR

İzmir Enternasyonal Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ticaretin, sanatın, kültürün ve teknolojinin buluştuğu bir merkez olacak. Atlas Pavyonu’nda bir Dijital Deneyim ve Sergi Alanı oluşturuldu. Ziyaretçiler, bu alanda yapay zekâ ile 3D animasyonları, VR gözlükle deneyimleyecekleri spor aktivitelerini, artırılmış gerçeklik duvarını, dijital interaktif ebru sanatını, dijital sergileri, Türkiye’de tek olan Uzay Kampı’nın sanal gerçeklik gözlüğüyle Ay’da yürüyüş deneyimini ve çok daha fazlasını bulabilecek.

ÇOCUKLAR TEMEL HAVACILIK PRENSİPLERİNİ KEŞFEDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyonu öne çıkaran uygulamalarıyla 2016'dan bu yana Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle ulusal ve uluslararası robotik ve STEM programlarını çocuklarla buluşturuyor. Bu programlar da 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda İzmirlilerle buluşacak. 90 ülkeden gelen üç bine yakın ziyaretçinin misafir edileceği “World Robot Olympiad Türkiye 2024” hakkında bilgi alabilecek. 7-15 yaş arası çocuklar, “Hava Gücüyle Dönen Makine” atölyesi ile temel havacılık prensiplerini keşfedecek.

“TECH TALKS”

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ ile birlikte düzenlenen söyleşilerde Türkiye’nin merakla, ilgiyle, bilgilenerek dinlediği isimler, İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki “Tech Talks” etkinliğinde buluşacak. Tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, teknoloji yazarı, trend avcısı Serdar Kuzuloğlu, seri ve inovatif girişimci, fütürist ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, gazeteci Emin Çapa ve Okan Bayülgen “Tech Talks” etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak.

FUAR MUHAFIZLARI KORTEJİ FUARDA OLACAK

Oyun sektörüne adım atmak isteyen genç girişimcilerin sektöre katılması için Start-up Oyun Girişimciliği Yarışması düzenlenecek. Ayrıca 11 gün boyunca temaya özel gösterilere ve kortejlere şahitlik edilecek. Pixel Iron kostümleriyle yürüyen Fuar Muhafızları Korteji, fuarda olacak. Transformers Cosplay robotik maskot performansı da ziyaretçilerin fotoğraf çekilebilmesi için fuar boyunca Kültürpark’ta yürüyecek. Tema etkinlikleri sponsoru Red Bull, 11 gün süresince Gaming Hub, DJ Workshop, F1 Pist, F1 Simulasyon ve Refleks Oyunu gibi birçok etkinlik gerçekleştirecek. Türkiye’nin en iyi sokak dansçılarının kıyasıya mücadele edeceği Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali de 1 Eylül’de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek.

ÜNLÜ İSİMLER ÇİM KONSERLERİ'NDE

Çim Konserleri’nin ilki, fuarın ilk günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Mert Demir konseriyle başlayacak. Sırasıyla Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin, Derya Bedavacı, Sakiler sahne alacak. Coşku, 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 102. yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. Alternatif Sahne'de ise 31 Ağustos'ta konserler başlayacak. İlk akşam Pera, sonrasında ise Melis Fis, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve 8 Eylül'de Can Gox sahne alacak.

BİRÇOK ETKİNLİK VAR

İzmir Aşkına Sokağın Kadınları Müzikali, TuzBiber Stand Up ile Ali Congun gösterileri, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda yer alacak. Açıkhava Tiyatrosu etkinlikleri, İzmir Şehir Tiyatrolarının oyunları, “Teknoloji” temalı filmlerle Sinema Burada gösterimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi, Çocuk Sahnesi, Çocuk Alanı, Oyun ve Teknoloji Alanı, İnteraktif Oyunlar, Macera ve Zipline Parkuru, Airsoft Alanı, spor etkinlikleri, sokak tiyatroları, gezici etkinlikler, tiyatro, pantomim, masal anlatımı ve sihirbaz gösterileri Fuar’da yer alacak.

SPORUN KALBİ BURADA

11 gün boyunca sporun kalbi de İzmir Enternasyonal Fuarı’nda atacak. 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maraton’un heyecanı da fuara yansıyacak; 6-7 Eylül’de fuarda maraton için kit dağıtımı yapılacak. Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 finaline de ev sahipliği yapacak. Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleşecek turnuvanın finali 30-31 Ağustos ve 1 Eylül’de yapılacak. Spor kulüpleri, İEF’de farklı etkinliklerle yer alacak.

TAM GİRİŞ 20 TL, ÖĞRENCİ İSE 7,5 TL

Fuarın giriş ücretleri ise tam 20 TL, öğrenci 7,5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş çıkış yapılabilecek. Etkinlikler 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek.