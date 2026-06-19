Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilişkin AKP'den açıklama

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilişkin, "Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine tepki amacıyla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

TUGAY'I HEDEF ALDI

Tugay'ın istifası kamuoyunda geniş yer bulurken AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tugay'ın partisinden istifasının İzmir için CHP belediyeciliğinin çöküşünün itirafı olduğunu" savunan İnan, "Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez" dedi.

"İZMİR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Yaşananların şahsi olmadığını iddia eden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir'e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de biz varız, millete hizmetkar olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var. Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız, bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz."