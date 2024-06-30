Cemil Tugay: Yaralarımızı saracağız

Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:40

Güncelleme: 30.06.2024 - 18:41

İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar mevkii Barış Manço Caddesi'nde bir binanın zemin katında küçük bir işletme olan şırdancıda ilk belirlemelere göre tüpten sızan ve biriken LPG gazının patlaması nedeniyle saat 15.30'da patlama meydana geldi. 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin de yaralandığı bölgede dokuz bina hasar alarak tahliye edildi. Patlamanın ardından bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı'da hastaneye kaldırılan yurttaşları da ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Başkan Tugay, bugün saat 15.30 civarında Torbalı Ayrancılar Barış Manço Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yer alan işyerinde yaşanan patlamadan dolayı 5 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 1'i ağır yaralı olmak üzere 63 yurttaşın yaralandığını belirtti. Patlamanın Ayrancılar'ın en işlek caddelerinden birinde yaşandığını, hafta sonu olması, bölgede pazarın kurulması, işyerinin karşısında kahvehane ve pastane olması nedeniyle yaralı sayısının yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, “3 yurttaşımızın olay yerinde, 2 yurttaşımızın hastanede yaşamını yitirdiğini öğrendik. 3 kişiden biri patlamanın yaşandığı işyerinde hayatını kaybetti. Bir kadın olduğunu öğrendik. 5 yaralı yurttaşımız İzmir'deki hastanelerde, 40'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne, 18 kişi ise özel hastanede tedavi görüyor. Valiliğin yaptığı değerlendirmede olayın tüp patlamasından kaynaklandığı belirtildi. 7'si ağır olmak üzere 9 binada hasar var. İlk değerlendirmede binaların taşıyıcı kolanlarında sıkıntı olmadığı, çökme riski olmadığı belirlendi. Kontroller devam ediyor. Güvenlik amaçlı itfaiye ekiplerimiz yurttaşlarımızı binalardan çıkardı. Evlerinde kalamayacak olan yurttaşlarımızı ihtiyaç olması halinde misafir edecek önlemleri aldık. Gerekli tüm ihtiyaçları ile ilgileniyoruz. Patlamanın yarattığı hasar dışında yangın kaynaklı bir hasar, yaralanma yok” dedi.

Vefat eden yurttaşların yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Tugay, “Kayıplarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Dün orman yangınları, bugün yaşadığımız bu patlama nedeniyle çok üzüntü verici olaylar yaşadık. Valilik, AFAD, belediyemiz, ilçe belediyesi tüm önlemleri almış durumda. Yaralarımızı saracağız. Hastanede yaralı yurttaşlarımızı ziyaret ettim ve moral vermeye çalıştım. Konuşabildiğim, ulaşabildiğim kişilere geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm yurttaşlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“EL BİRLİĞİYLE ATLATACAĞIZ"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise "Çok talihsiz bir kaza. Binaların kolonları da zarar gördü mü diye araştırılacak. Cemil Başkanımız olayın hemen ardından buraya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyemiz yurttaşlar için kalacak yer teminiyle ilgili, sosyal destekle ilgili çalışmalar yürütüyor. Belediye olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz. İlçe belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. El birliğiyle atlatacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.

İZMİR İTFAİYESİ HIZLA OLAY YERİNE ULAŞTI

İzmir İtfaiyesi de patlama nedeniyle bir merdivenli araç, 4 arazöz, bir kurtarma aracı, bir ambulans ve 45 personelle olay yerine hızla ulaşarak öncelikle binalardaki yaralı ve yaşlıları kurtardı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ise yaralıları hastanelere taşıdı. İtfaiye ekipleri, binaları kontrol ederek yurttaşların güvenliği için kırılan camların temizliğini yaparken, olay yerinde çalışmalar sürdürüyor. Büyükşehir zabıta ekipleri ise güvenlik amaçlı önlem alıyor.