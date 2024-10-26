Cemil Tugay'dan 'İzmir Körfezi' sitemi: 'Zahmet olacak ama...'

Yayınlanma: 26.10.2024 - 19:20

Güncelleme: 26.10.2024 - 19:27

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarının İzmir Körfezi’nin temizlenmesine yönelik gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Tugay, "Biz belediyemizin gücüyle yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. İyi sonuç alacağımıza da inanıyoruz. Bakanlık seyir mi edecek, göstermelik işler mi yapacak yoksa gerçekten katılacak mı hep beraber göreceğiz. Yani yapmazlarsa yapmadıklarını bütün İzmir, bütün Türkiye hatta bütün dünya bilecek. Burası onların hizmet etmek zorunda olduğu bir şehir. Zahmet olacak ama İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler. Onlar da katkılarını versinler.

Bu kirlenme 5-10 yıllık, 15-20 yıllık bir durum değil. En az 60-70 yıllık bir sürecin sonunda olan bir durum. O yüzden belli bir dönemi ya da belli insanları suçlayarak 'Bu bizim işimiz değil' diyemezler. Öyle bir şey yapmaya hakları yok. Bu etik bir davranış değil. Bunları kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

“SOMUT ATILMIŞ HİÇBİR ADIM YOK"

Körfez temizliği için bakanlık ile bir protokol yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtlayan Tugay, "Bakanlık ile bir protokol zaten yok. Bakanlık kendi işini yapsın istiyoruz, biz kendi işimizi yapalım istiyoruz. Bilim Kurulu diye hazırlanan raporun altına imza atmamı istediler, o imzayı attım ama şerhlerini de belirttim. Yani şu ana kadar bakanlık tarafından somut atılmış hiçbir adım yok. Biz kendi bildiğimiz yolda yürüyoruz. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazı hızla yapılmaya devam ediliyor. Yağmur suyu ayrıştırmaları için bugünlerde üst üste ihalelerimiz olacak. Onun dışında Körfez'de bir miktar dip taraması yapmak için de arkadaşlarımız hazırlık yapıyor" açıklamasında bulundu.