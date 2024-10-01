Cenaze aracı ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Köyceğiz-Gökova kavşağı arasında Kızılağaç mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif yaralandı.

Cenaze aracı ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:31

Fethiye’den Muğla Adli Tıp Kurumu’na hareket eden 48 NU 262 plakalı cenaze aracı Ula Kızılağaç mevkisine geldiğinde 19 ACD 382 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonrası cenaze aracı yan yattı.

Kazada cenaze aracında bulunan bir kişi ve minibüsteki iki kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenaze başka bir araç ile Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Cenaze Aracı

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