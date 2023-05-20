Cenaze programı belli oldu... Hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in doktoru ve ailesinden açıklama

Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:24

Güncelleme: 20.05.2023 - 16:50

Sanatçı Nuri Sesigüzel Beylikdüzü'ndeki özel hastanede hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Sesigüzel'in bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

"MAALESEF ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNE GİRDİ"

Sesigüzel'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu" dedi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sesigüzel'in çocuklarından kızı Birgi Canberk ise "Biz çocukları olarak çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu.

Oğlu Mehmet Sesigüzel de "Babamızı rabbimize teslim ettik. Mekânı cennet olsun, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.