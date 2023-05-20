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Son dakika... Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti!

Son dakika... Türkücü Nuri Sesigüzel, 86 yaşında hayata veda etti. Sesigüzel'in İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:05
Son dakika... Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti!
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Ünlü ses sanatçılarından Nuri Sesigüzel, 86 yaşında hayata veda etti.

"ÜZÜNTÜMÜ ANLATAMAM"

Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah’tan rahmet dilerim."

CENAZE TÖRENİ YARIN

Nuri Sesigüzel'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sesigüzel 21 Mayıs Pazar günü (yarın) Teşvikiye Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.


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