Nuri Sesigüzel kimdir, nereli? Nuri Sesigüzel neden öldü? Nuri Sesigüzel hastalığı neydi?
Nuri Sesigüzel, 86 yaşında hayata veda etti. Sesigüzel'in İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm haberi sonrasında Nuri Sesigüzel'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Nuri Sesigüzel kimdir, nereli? Nuri Sesigüzel neden öldü? Nuri Sesigüzel hastalığı neydi?
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybetmesinin ardından kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi ve hangi filmlerde oynadı gibi soruların yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Nuri Sesigüzel kimdir, nereli? Nuri Sesigüzel neden öldü? Nuri Sesigüzel hastalığı neydi? İşte, Nuri Sesigüzel hakkında merak edilenler...
NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş, 1 Ocak 1937 Şanlıurfa doğumlu şarkıcı ve sinema oyuncusudur.
Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.
1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.
Nuri Sesigüzel, plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu.
Nuri Sesigüzel, 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.
NURİ SESİGÜZEL NEDEN ÖLDÜ?
Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
NURİ SESİGÜZEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1963: Kara Yılan
1964: Fabrikanın Gülü
1965: Ağlayan Gözler
1966: Burçak Tarlası
1966: Fabrikanın Şoförü
1966: Geceler Yarim Oldu
1966: Kara Tren
1966: Kartal Yavrusu Hamido
1966: Seher Vakti
1967: Acı Türkü
1967: Acı Tutku
1967: Aşkınla Divaneyim
1967: Garipler Sokağı
1968: Kara Sevda
1968: Kara Yazım
1968: Mezarım Mermerden Olsun
1968: Yaşamak Haram Oldu
1968: Yayla Kartalı
1969: Kendi Düşen Ağlamaz
1969: Bir Aşk Türküsü
1969: Dost Hançeri
1969: Gelin Ayşe'm
1969: Gül Ayşe
1969: Mahallenin Namusu
1969: Mezarımı Taştan Oyun
1969: Tütüncü Kız Emine
1969: Vatan Borcu
1970: Günahımı Çekeceksin
1970: Ham Meyve
1970: Kaderin Oyunu
1973: Züleyha
1974: Başa Gelen Çekilir
1975: Bahtı Kara Yarim
1975: Deli Deli Tepeli
1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse
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