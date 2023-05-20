Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:14

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:14

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybetmesinin ardından kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü, hastalığı neydi ve hangi filmlerde oynadı gibi soruların yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Nuri Sesigüzel kimdir, nereli? Nuri Sesigüzel neden öldü? Nuri Sesigüzel hastalığı neydi? İşte, Nuri Sesigüzel hakkında merak edilenler...

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş, 1 Ocak 1937 Şanlıurfa doğumlu şarkıcı ve sinema oyuncusudur.

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.

1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.

Nuri Sesigüzel, plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu.

Nuri Sesigüzel, 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.

NURİ SESİGÜZEL NEDEN ÖLDÜ?

Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

NURİ SESİGÜZEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1963: Kara Yılan

1964: Fabrikanın Gülü

1965: Ağlayan Gözler

1966: Burçak Tarlası

1966: Fabrikanın Şoförü

1966: Geceler Yarim Oldu

1966: Kara Tren

1966: Kartal Yavrusu Hamido

1966: Seher Vakti

1967: Acı Türkü

1967: Acı Tutku

1967: Aşkınla Divaneyim

1967: Garipler Sokağı

1968: Kara Sevda

1968: Kara Yazım

1968: Mezarım Mermerden Olsun

1968: Yaşamak Haram Oldu

1968: Yayla Kartalı

1969: Kendi Düşen Ağlamaz

1969: Bir Aşk Türküsü

1969: Dost Hançeri

1969: Gelin Ayşe'm

1969: Gül Ayşe

1969: Mahallenin Namusu

1969: Mezarımı Taştan Oyun

1969: Tütüncü Kız Emine

1969: Vatan Borcu

1970: Günahımı Çekeceksin

1970: Ham Meyve

1970: Kaderin Oyunu

1973: Züleyha

1974: Başa Gelen Çekilir

1975: Bahtı Kara Yarim

1975: Deli Deli Tepeli

1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse