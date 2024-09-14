Cenaze töreninde gerginlik olmuştu: CHP'den açıklama geldi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 20:29

Güncelleme: 14.09.2024 - 20:29

Batı Şeria'da İsrail tarafından öldürülen Türk asıllı Amerikan vatandaşı, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın Didim'deki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş arasında yaşanan konuşmaya ilişkin CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan açıklama yaptı.

Tezcan,”Protokol yetkilileri ile konuştuğumuzda herhengi bir açıklama olmayacağı, sadece imamın konuşacağı bilgisi verildi” ifadesini kullandı.

Bülent Tezcan iktidarın töreni kendi töreniymiş gibi gösterme çabası olduğunu dile getirerek özetle şunları söyledi:

"Önce bir kürsü konmuş ve konuşma yapılacak diye düşündük. Bu durumda, eğer herhangi bir siyasi kimlik konuşacaksa, Genel Başkanımızın burada mutlaka konuşması gerektiğini söyledik. Çünkü protokolde ana muhalefet partisi Genel Başkanı’nın yeri bellidir. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya başka bir siyasi kimlik konuşacaksa, en azından Genel Başkanımızın iki cümle de olsa bir konuşma yapması gerekir, mikrofon ona verilmelidir. Ancak bize konuşma olmayacağı, sadece şehidin kimliğinin ve öz geçmişinin okunacağı ve dua edileceği belirtildi.

“MECLİS BAŞKANI BİZİM İÇİN SİYASİ BİR KİMLİKTİR VE AK PARTİ’NİN SİYASİ KİMLİĞİDİR”

Cenaze töreninde kürsü yerine, tabutun başında imam cenaze namazını kıldırdıktan sonra mikrofonu Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a verdi. Bunun gerekçesi olarak, Meclis Başkanı’nın herkesi temsil ettiği öne sürüldü. Ancak, Meclis Başkanı’nın bugüne kadar sergilediği tutum, onu tarafsız bir kimlikten uzaklaştırmış durumda. Meclis Başkanı’nın konuşacaksa, bugüne kadar attığı adımlarda AK Parti’nin Meclis Başkanı gibi davrandığı görülüyor. Can Atalay meselesindeki tutumunda da açıkça ortaya çıktı. Meclis Başkanı bizim için siyasi bir kimliktir ve AK Parti’nin siyasi kimliğidir; bu nedenle Genel Başkanımızın konuşması gerekirdi.

“İKTİDARIN FIRSATÇI VE GÖSTERİŞ MERAKLISI TUTUMU NEDENİYLE TATSIZ BİR DURUM YAŞANDI”

Sorumluluk bilinciyle, töreni bozacak bir tutum içine girmedik ama bundan rahatsız olduk. Cenazeyi kaldırıp araca yükledikten sonra Sayın Genel Başkanımız, Meclis Başkanına bu fırsatçı ve yakışıksız tutumdan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Ben de aynı şekilde düşündüğümü söyledim. Meclis Başkanı’na yakışmadı; oradaki valilik protokolünü düzenleyen ve cenaze düzenini yönetenlere de yakışmadı. Bu tür bir cenaze töreninde birlik ve beraberliği güçlendiren, ruh haliyle yapılması gereken bir törende maalesef iktidarın fırsatçı ve gösteriş meraklısı tutumu nedeniyle tatsız bir durum yaşandı."