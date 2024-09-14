Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ile Ezgi Emren çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
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AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 17:22

Merkezefendi ilçesindeki Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda düzenlenen nikahı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kıydı.

Nikahta, CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile diğer aile yakınları şahitlik yaptı.

Düğüne katılarak çiftin nikah şahitliğini yapan Özel, çiftin ailesine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Özel, çifti tebrik ederek, "Buradaki herkesin mutabakatıyla aile cüzdanını Ezgi'ye emanet ediyoruz. Ezgi'yi de Ozan'ımıza emanet ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da tavsiyelerde bulunduğu çifte mutluluklar diledi.


Etiketler: #Ali Mahir Başarır #özel #Kemal Kılıçdaroğlu

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