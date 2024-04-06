Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:18

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:20

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- Harmancık kara yolu Orhaneli ilçesi Eskidanışment Mahallesi Korucak mevkisinde meydana geldi.

Harmancık yönüne giden Ramazan Kaplan idaresindeki 16 AYH 482 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole düştü. Kazada, sürücü Kaplan ile yanındaki Melek Salı (35), Mehmet Salı (36), Orhan Salı (56) ve Hidayet Aydın (54) yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Orhaneli ve Çekirge Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ramazan Kaplan kurtarılamadı.

Ramazan Kaplan’ın, amcası Raif Kaplan’ın (81) cenazesine katılmak üzere akrabaları ile birlikte Bursa’dan Büyükorhan ilçesine gitmek için yola çıktığı belirtildi. 3 çocuk babası Kaplan, Büyükorhan ilçesinin Karalar Mahallesi’nde toprağa verilecek.