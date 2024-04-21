'Cenazeden geliyorum' dedi, 0.51 promil alkollü çıktı

Aksaray’da polis uygulamasına takılan ve “Cenazeden geliyorum” diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerine, “Kusura bakmayın” diyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek özür dileyip cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 08:45
'Cenazeden geliyorum' dedi, 0.51 promil alkollü çıktı
Abone Ol google-news

Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde, asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ABP 425 plakalı otomobili durdurdu.

İlk olarak asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından araç içinde arama yapılırken, ardından trafik ekiplerince sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı.

Araçtan indiği sırada, “Cenazeden geliyorum” diyerek kendisine uzatılan alkol metreyi üfleyen Volkan K. (26) isimli sürücü 0.51 promil alkollü çıktı.

Bunun üzerine polis ekiplerine kusura bakmamalarını söyleyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi.

"ABİ ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

Polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, “Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum. Kusura bakmayın, sizden özür dilerim” derken, polis ekipleri ise cezai işlem uygulanacağını belirterek sürücüyü araç başına çağırdı.

Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.


para cezası haberleri Cenaze haberleri

İlgili Haberler

Moto kuryeye çarpan alkollü sürücü yargıç karşısında: Bilirkişi raporuna karşın inkâr etti

Moto kuryeye çarpan alkollü sürücü yargıç karşısında: Bilirkişi raporuna karşın inkâr etti
Köpeğe alkol içirip, sosyal medyada paylaştı!

Köpeğe alkol içirip, sosyal medyada paylaştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: 'O sözü hiç unutamam...'

Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu: 'O sözü hiç unutamam...'
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'

Yeni Şafak yazarından AKP'li Zeybekci'ye 'İsrail'le ticaret' tepkisi: 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu