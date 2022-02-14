Milyarlar götürdüler: Cengiz ve Kolin’i zengin eden yöntem

14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:37

AKP iktidarları ile birlikte zenginliklerine zenginlik katan kamudan dev ihaleler alan Cengiz ve Kolin’in ihale istatistikleri de şaşırtmadı. Türkiye’deki hemen her kamu kurumundan yüksek maliyetli ihaleler alan şirketlerin son 10 ihalesinden dokuzu pazarlık yöntemiyle düzenlendi.

Kamu ihalelerinde, “İstenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi, iktidara yakınlıkları ile bilinen şirketleri ihale zengini yaptı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen milyarlarca liralık ihalelerde adres hep bilindik şirketler oldu.

ÜÇ İHALE 3,7 MİLYAR TL

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP döneminde önlenemez şekilde yükselen Cengiz Holding’in halen yapım sürecinde olan üç dev ihalesi bulunuyor. Toplam sözleşme bedeli 3 milyar 713 milyon TL olan ihalelerden birinin, “Belli istekliler arasında” yöntemiyle gerçekleştirilmiş olması dikkati çekiyor. Resmi ihale verilerine göre Cengiz, toplam sözleşme bedeli 3,7 milyar TL olan ihalelerden ikisini, “Ortak Girişim” olarak Özaltın ve Yapı, Yapı İnşaat Taahhüt isimli inşaat şirketleriyle birlikte üstleniyor.

Cengiz’in halen yapım sürecinde olunan üç ihalesi şöyle sıralandı:

- Lojistik Limanı İnşaatı İşi: 1,3 milyar TL

- Zigana Tüneli Kesiminin İkmal İnşaatı İşi: 953 milyon TL

- Karayolları-Yol Yaptırılacaktır: 1,3 milyar TL

YÖNTEM HEP AYNI

AKP döneminde etkisini giderek artıran ve 2011-2021 dönemlerinde imzaladığı 52 kamu ihalesinin sözleşme bedeli 28 milyar 155 milyon TL olan Kolin’in üstlendiği dev ihalelerde, yöntemin yine pazarlık olduğu görülüyor. Toplam sözleşme bedeli 11,8 milyar TL olan ve pazarlık yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen yedi ihalenin yapım süreci halen devam ediyor.

Kolin’in altısı ortak girişim ile birini ise tek başına üstlendiği ihaleler şöyle kaydedildi:

- 950 Yataklı Şehir Hastanesi: 976 milyon TL

- Bina İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi: 1,9 milyar TL

- Tramvay Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araç Temini: 376 milyon TL

- 1000 Yataklı Şehir Hastanesi: 990 milyon TL

- Doğalgaz Depolama Tevsi: 2,8 milyar TL

- Metro Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini: 4,2 milyar TL

- Karakut-Kötek-Kağızman Yolu: 409 milyon TL