İşçiler Cengiz Holding'in kapısına dayandı: Taleplerinin karşılanması için tarih verdiler!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:43

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 13:58

'5'li çete'nin iki üyesi Cengiz ve Kolin'in ortaklığı ile kurulan Satera Elektrik'te, DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye oldukları için 18 işçinin işten çıkarılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ile işçiler, İstanbul Arnavutköy’deki Cengiz Holding önünde basın açıklaması için bir araya geldi.

"CENGİZ YİNE SUÇ İŞLİYOR"

“Sendika hakkımız engellenemez” pankartıyla bir araya gelen işçiler, "Cengiz yine suç işliyor, yine korunuyor! Ama yağma yok, işçi sınıfı var. Cengiz ve Kolin işverenlerini bir kez daha uyarıyoruz" dedi.

"HOLDİNG ÖNÜNDE ÇADIR KURACAĞIZ"

Adnan Serdaroğlu, taleplerini sıralayarak, şöyle konuştu:

"Eğer 3 gün içerisinde işveren Satera, işçilerin bu sendikalaşma mücadelesine saygı gösterir, atılan işçileri geri alır ve sendikayla görüşmelere başlarsa; bu mücadeleyi elbette fabrikanın içerisinde ve sözleşme süreci içerisinde sürdüreceğiz. Ancak işveren kabul etmediği tadirde, biz 3 günün sonunda burada, Cegiz Holding'in önünde çadır kuracağız ve evlerimizi buraya taşıyacağız."