Cengiz’in ÇED oyunu

Samsun’da Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat’ın Tekkeköy ilçesinde yapacağı asit depoları projesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin bir parçası olan yurttaş katılım toplantısı düzenlendi.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00
Cengiz’in ÇED oyunu
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Projenin yapılacağı mahallenin muhtarı da sakinleri de toplantıya katılmadı. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri de katılım olmadığı için toplantının iptal edilmesini istedi.

Ancak ÇED toplantısına yurttaşların katılmamasına karşın düzenlenen toplantı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün sitesinde yurttaşlar katılmış gibi fotoğraf ve bilgilerle paylaşıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün sitesinde şu açıklama yapıldı: “Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ÇED ve Çevre İzin Şube Müdürü Mesut Yılmaz başkanlık yapmıştır. Toplantıya TEMA Vakfı görevlileri, vatandaşlar ve faaliyet sahibi şirket yetkilileri iştirak etmiştir.”


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Yurttaşlar Cengiz’in proje toplantısına katılmadı

Yurttaşlar Cengiz’in proje toplantısına katılmadı
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