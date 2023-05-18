Cengiz’in Kazdağları’ndaki kıyım isteğine dava açıldı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:13

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:13

Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi, Kazdağları’nda kıyıma neden olacak projesi için geçen günlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı aldı. Daha önce de mahkeme kararıyla iptal ettirilen projeye yörede yaşayan 91 yurttaş ve 4 sivil toplum kuruluşu tarafından tekrardan dava açtı.

TEKRARDAN BAŞVURDU

Şirket, Halilağa’daki bakır ocağının kapasite artığı ve bölgeye yapılacak cevher zengirleştirme tesisi için geçen yıl 27 Temmuz’da ÇED onayı almıştı. Bunun üzerine başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası olmak üzere 81 yurttaş ve 6 sivil toplum kuruluşu dava açmıştı. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararının “hukuka aykırı” olduğu yönünde karar verdi ve projeyi iptal etti. Mahkemenin kararının ardından şirket başvuru sürecini tekrar başlattı ve 14 Mart’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararını aldı.

CEVHER İÇİN AĞAÇ KATLİAMI

Bakanlığın sisteminde yer alan 4 bin 230 sayfalık ÇED raporuna göre, 580.21 hektarlık proje alanının 513.80 hektarı ormanlık araziden oluşuyor. Bu büyüklükteki alanda da 293 bin 768 ağaç bulunuyor. Madencilik faaliyeti yürütülmesi için belirlenen 257.79 hektarlık alanda ise 149 bin 250 adet ağaç olduğu öngürülüyor. Ayrıca, patlatmalı açık ocak işletmesinde yıllık maksimum 6 milyon ton cevher, 7 milyon ton ise inşaat atığı çıkarılması planlanıyor.

YABAN HAYATI VAR

Aynı zamanda alan birçok hayvana da ev sahipliği yapıyor. Rapora göre, yapılan çalışmalarda alanda 42 memeli türünün yaşadığı tespit edildi. Fotokapanlara yakalanan hayvanların arasında Yaban kedisi, Karaca, Çakal ve Yaban domuzu görülüyor.