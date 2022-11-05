Cengiz Holding’e Kazdağları’nda ikinci yürütmeyi durdurma kararı
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri’nin, Kazdağları’nda yapmak istediği kıyım bir kez daha mahkemeye takıldı. Projeye karşı, 6 kurumsal ve 81 bireysel olmak üzere 87 davacının tarafından açılan davada mahkeme ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Gün geçtikçe artan maden çalışmaları doğaya zarar vermeye devam ediyor. TEMA Vakfı’nın verilerine göre, Kazdağları’nın yüzde 79’u madene karşı yok olma tehlikesi altında.
Hükümetin ‘5’li çete’ olarak adlandırdığı isimler arasında yer alan Mehmet Cengiz’e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri Çanakkale Halilağa köyünde bakır madeni çalışması yapmak istedi. Geçen aylarda, TEMA Vakfı gibi 6 kurumsal, 81 bireysel olmak üzere 87 davacı tarafından toplamda 4 farkı dava açıldı. Bölgede yapılan bilirkişi keşfinin ardından heyet, ‘Söz konusu alanda yapılacak projenin doğal ve kültürel varlıklar üzerinde geri dönüşsüz tahribata neden olacaktır ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Olumlu kararı hukuka aykırıdır’ raporu düzenledi. Bunun üzerine Çanakkale 1. İdare Mahkemesi 17 Haziran’da ‘projenin telafisi imkansız zararlara yol açacağı gerekçesiyle’ itiraz hakkı kapalı olarak yürütme durduruldu.
CENGİZ’E BİR ‘DUR’ DAHA
Bunun üzerine yeni başvuru yapan şirket, yürütmesi durdurulan ÇED raporunu yeniden şekillendirerek eksiklikleri giderdiğini iddia etti. Şirketin ÇED süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yaptığı başvuruyla tekrardan başladı. Bakanlıkta yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında ÇED raporu değerlendirildi. Değerlendirme sonuçlanmadan eski karara açılan bir diğer davada daha yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Birçok kurum ve kuruluşla birlikte toplamda 4 tane dava açtık. Bir tanesinde geçen aylarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bizim açtığımız davada da dün yürütmeyi durdurma açıklandı. Bizim davamızı biraz uzatmayı tercih ettiler. Ancak, bilirkişi kararları ortada olduğu için mahkeme bizi haklı buldu. Şirketin ikinci ÇED sürecini yakından takip ediyoruz. Eğer onda da olumlu kararı alırlarsa tekrardan dava açacağız” dedi.
RUHSAT ALANI 5 BİN 166 HEKTAR
Dava önceden projenin is¸letme ruhsat alanının yaklaşık 5 bin 166 hektar yani 51 bin 660 dönüm olduğu belirtilmişti. Ayrıca 15 yıl boyunca süreceği düşünülen projde maden, patlamalı açık ocak şeklinde olacaktı. Dinamitle patlatma sonucunda, yakındaki köyler, tarım alanları ve orman toz içinde kalacaktı.
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