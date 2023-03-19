Cengiz’in kıyım isteği onaylandı: Kazdağları’na maden projesi

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 14:57

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 15:00

Şirket, Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi için 26 Temmuz’da ÇED olumlu kararı aldı. Bunun üzerine başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası olmak üzere birçok kurum ve yurttaş dava açtı.

Bunun üzerine, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararının “hukuka aykırı” olduğu yönünde karar verdi. Mahkeme gerekçesinde “Yeterli ve gerekli önlemlerin alınmadığı, halk sağlığının göz ardı edildiği, üstün kamu yararının gözetilmediği, ÇED alanına 150 metre mesafedeki arkeolojik sit alanına yönelik herhangi bir önlemin bulunmadığını” belirtti.

Bunun üzerine şirket tekrardan süreci başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sisteminde yer alan bilgiye göre şirket, 14 Mart’ta tekrardan ‘ÇED olumlu’ kararı aldı.

CEVHER İÇİN AĞAÇ KATLİAMI

Sistemde yer alan 4 bin 230 sayfalık nihai ÇED raporuna göre, 580.21 hektarlık proje alanının 513.80 hektarı ormanlık araziden oluşuyor. Bu alanda da, 293 bin 768 ağaç bulunuyor. Madencilik faaliyeti yürütülmesi için belirlenen 257.79 hektarlık alanda ise 149 bin 250 adet ağaç olduğu öngürülüyor.

Ayrıca, patlatmalı açık ocak işletmesinde yıllık maksimum 6 milyon ton cevher, 7 milyon ton ise inşaat atığı çıkarılması planlanıyor.

YABAN HAYATI VAR

Aynı zamanda alan birçok hayvana da ev sahipliği yapıyor. Rapora göre, yapılan çalışmalarda alanda 42 memeli türünün yaşadığı tespit edildi. Fotokapanlara yakalanan hayvanların arasında Yaban kedisi, Karaca, Çakal ve Yaban domuzu görülüyor.