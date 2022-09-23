Cenk Çelik öldü mü? Cenk Çelik'i kim vurdu?

23 Eylül 2022 Cuma, 09:47

Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda organize suç örgütü lideri Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti.

CENK ÇELİK ÖLDÜ MÜ?

DHA'nın haberine göre Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

CENK ÇELİK'İ KİM VURDU?

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada silahla yaralama anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde Cenk Çelik'in yanına yaklaşan bir kişinin ateş ederek kaçtığı görüldü. Olayda kullanılan silah bir süre sonra bir çöp Şüpheliyi güvenlik kamera görüntülerinden takip eden polis önce şüphelinin düşürdüğü şapkasına, ardından kılık değiştirmek için çıkardığı pantolonuna ulaştı. Şüphelinin iki pantolonu üst üste giyerek olaydan sonra birini çıkartarak eşkal değiştirmeye çalıştığı belirlendi. Bulunan pantolonun cebinden çıkan otel kartı sayesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği belirtildi.

CENK ÇELİK'İ VURAN KİŞİ YAKALANDI MI?

Yapılan inceleme sonucu şüphelinin olaydan sonra bir taksiye binerek 1400 lira ödeyerek Edirne'ye gittiği tespit edildi. Edirne'de düzenlenen operasyonda yurt dışına çıkmak için insan kaçakçılarıyla irtibat kurduğu tespit edilen Özgür B. yakalanarak İstanbul'a getirildi. Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve "Ben İstanbul'a hiç gelmedim" dediği öğrenildi.

ADANA'DA İŞLENEN CİNAYETTEN DE ARANIYORMUŞ

Polis yaptığı soruşturmada yakalanan Özgür B.'nin 2 Ağustos 2022 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde Ergin Opçin'in öldürülmesiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. O tarihte motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan Ergin Opçin öldürülmüştü. Polis olayda silahı kullanan Tarık T.'yi kısa sürede yakalamıştı. Özgür B.'nin o olayda motosikleti kullanan kişi olarak arandığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



