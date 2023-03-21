Eski evliliğinden olan 2 çocuğunun birini boğarak öldürdü, diğerini boğmaya çalıştı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burcu Ç., 1 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Burcu Ç.'nin boğmaya çalıştığı 4 yaşındaki diğer oğlunu ise birlikte yaşadığı F.U. kurtardı. Gözaltına alınan Burcu Ç. tutuklandı, kurtarılan oğlu devlet korumasına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:53
Eski evliliğinden olan 2 çocuğunun birini boğarak öldürdü, diğerini boğmaya çalıştı
Abone Ol google-news

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Balkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten eve dönen F.U., birlikte yaşadığı Burcu Ç.'ye seslendi ancak cevap alamadı.

Kadın ve 2 çocuğunun bulunduğu odaya giren F.U., Burcu Ç.'nin, oğlu 4 yaşındaki M.E.D.'yi boğmaya çalıştığını gördü. Müdahale eden F.U. çocuğu kurtardı. Burcu Ç.'nin aynı odadaki diğer oğlu M.Ç.'nin ise nefes almadığını fark eden F.U., jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde M.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma sonucu öldüğü anlaşılan M.Ç.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edilirken, M.E.D. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

M.E.D., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı.

ÇOCUKLARI ÖNCEKİ EVLİLİKLERİNDEN

Burcu Ç. ile F.U. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Burcu Ç. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burcu Ç.'nin daha önce 2 evlilik yaptığı, çocuklarının da bu evliliklerden olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. 


boğmak kasten öldürme öldürme psikoloji çocuk cinayeti

İlgili Haberler

Havalı tabancayla köpek öldürdüğü iddia edilen sanığa 3 yıla kadar hapis istemi

Havalı tabancayla köpek öldürdüğü iddia edilen sanığa 3 yıla kadar hapis istemi
Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge başkanının feci ölümü: Cama çarptı, kan kaybından hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge başkanının feci ölümü: Cama çarptı, kan kaybından hayatını kaybetti
Karısını öldürmesi için yanlışlıkla FBI ajanı tuttu

Karısını öldürmesi için yanlışlıkla FBI ajanı tuttu

En Çok Okunan Haberler