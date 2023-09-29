Yayınlanma: 29.09.2023 - 16:35

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:35

Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası başladı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre, örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri, cep telefonu ve bilgisayar alımlarında büyük indirimlerden yararlanabilecekler.

Peki vergisiz telefon ve bilgisayar nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?

Genç Kart Alın

Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasından faydalanmak için Genç Kart sahibi olmak gerekiyor. Genç Kart, 18 yaş ve üstü gençlere kültürel ve sanatsal etkinliklerde indirim veya ücretsiz giriş imkanı sunuyor. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi web siteleri üzerinden yapılabiliyor.

Kimlik ve Öğrenci Belgesi ile Başvurun

Genç Kart'a sahip olduktan sonra, herhangi bir cep telefonu operatörü veya teknoloji mağazasına giderek kimlik ve öğrenci belgenizi yanınızda bulundurarak kampanya kapsamındaki cep telefonu ve bilgisayarları satın alabilirsiniz.

Telefon ve Bilgisayar Fiyat Sınırlaması

Kampanya kapsamında, öğrencilere sunulan cep telefonu ve bilgisayarların fiyatları 9500 TL'yi geçmemelidir. Öğrenciler, vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasından 5500 TL'ye kadar destek alabilirler.

Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası, öğrencilere teknolojik ekipmanları daha uygun fiyatlarla temin etme fırsatı sunuyor. Ancak, bu fırsatın sınırlı olduğunu ve fiyatların hızla arttığını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin başvurularını bir an önce yapmaları önerilmektedir. Genç Kart başvuru detayları ise ilgili bakanlıkların resmi web sitelerinde duyurulacaktır.