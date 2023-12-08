Cep telefonuyla kaydetmişlerdi: Arkadaşlarını tuvalette darbeden 5 öğrenciye gözaltı
Beylikdüzü'nde 'Gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardıkları arkadaşlarını, gittikleri restoranın tuvaletinde darbeden 5 kız, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrenciler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 5 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını 'gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardı.
Bir restorana giden öğrenciler, bir süre sonra tuvalete gitti. Kızlardan biri, A.K.'ya, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırdı.
Daha sonra iki arkadaş A.K.'yı tekme tokat döverken yanlarında bulunan diğer arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede 5 kız öğrenci yakalanarak gözaltına alındı. Öğrenciler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve darp" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Öğrenciler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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