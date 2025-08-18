Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından… Aydın’a milyonlarca liralık finansman!

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçildiği CHP'den iktidar partisi AKP'ye geçiş yaptı.

Geçişiyle çok tepki toplayan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yaptı.

Bununla beraber Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne İLBANK tarafından 860 milyon liralık finansman sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, finansmana dair imzalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atıldı.

“SAĞLANAN BU BÜYÜK KAYNAKLA BİRLİKTE…”

Sağlanan finansmanla İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç eklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.