Ceren Damar'ın babasından tepki... 'Yapmadım' diyen Avukat Bıçak'ın röportajını paylaştı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:24

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:24

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(Hasan İsmail Hikmet)

Davada sanık avukatı olarak bulunan, yargılama boyunca Damar ve ailesine yönelik ifadeleriyle tepki çeken avukat Vahit Bıçak hakkında ise Şenel'in babası Mustafa Damar'a ve annesi Feyzen Damar'a hakaret, yaşamını yitiren Damar’ın ise “hatırasına hakaret” ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

İlk iki duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan ve hakkında zorla katılma kararı çıkarılan Bıçak’ın yargılandığı davanın 30 Kasım’daki üçüncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Bıçak için mahkûmiyet istedi. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.

(Vahit Bıçak)

Öte yandan Mustafa Damar sosyal medya hesabından, Vahit Bıçak'ın mahkemedeki ifadesini ve Bıçak'ın bir programda yaptığı röportajı paylaştı.

Damar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "35 yıllık hukukçu profesörüm diyen, Başbakanlık İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı yapmış sanık Vahit Bıçak’ın kendi kendini yalanlayan Mahkeme'deki ifadesi ve somut delilleri" ifadelerini kullandı.