Çernobil felaketinin 40'ıncı yılı… Sinop bir kez daha 'nükleere hayır' dedi

Sinop’ta düzenlenen “Nükleere hayır“ mitingine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı (TTB) Alpay Azap, KESK'e bağlı Tarım ve Orman Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) Genel Başkanı Serap Baysal, Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş katılırken, mitinge Sinop, Gerze ve Ayancık Belediyeleri ile CHP, DİSK’e bağlı Devrimci Emekli Sen, TEMA, Eğitim-İş, Türkiye Nükleer Karşıtı Platform ve çok sayıda Demokratik Kitle Örgütünün destek verdiği görüldü.

Sinop’ta yapılan “Nükleer Santrallara Hayır“ mitingi saat 11.00 de Eski otogar mevkiinde yürüyüşle başladı. “Nükleere inat, yaşasın hayat’’, “Sinop Nükleer İstemiyor”, “Sinop Çernobil olmayacak" sloganları ile Uğur Mumcu Meydanı’na kadar yaklaşık 1 kilometre yürüyen nükleer karşıtları çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı alana tek tek üst aramasından geçirilerek alındı.

"SİNOP HALKININ YÜZDE 80'İ KARŞI"

Mitingde konuşan Sinop Nükleer Karşıtları Platformu dönem sözcüsü Zeki Karataş Sinop Halkının Yüzde 80 oranında nükleer karşıtı olduğunu söyledi. “Mitingimiz sadece yerel bir direniş değil, aynı zamanda Nükleer tesislerin Doğaya, Ekosistem ve canlı yaşamı üzerindeki geri dönülmez etkilerine itirazımız olarak görülmelidir” diyen Karataş “Ülkemizin her yerinden gelen Yaşam Savunucuları ve ekolojistler Türkiye’nin en kuzey noktasında buluşarak Nükleer santral projelerinin tarihin çöp sepetine atılması için birlikte sesimizi yükseltiyoruz. Çernobil Nükleer faciasının üzerinden geçen 40 yılın ardından yaşanan kazayı hala belleklerinde taşıyan biz yöre halkı ve yaşam savunucuları nükleer santrallara karşı tepkilerimizi bir kez daha meydanlara taşıdık ve AKP iktidarı nükleer sevdasından vaz geçene kadar taşımaya devam edeceğiz. Mitingimiz sadece yerel bir direniş değil, aynı zamanda Nükleer tesislerin Doğaya, Ekosistem ve canlı yaşamı üzerindeki geri dönülmez etkilerine itirazımız olarak görülmelidir“ dedi.