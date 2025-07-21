Cerrahi Tarikatı’nın defin işlemine tepkiler sürüyor… ‘Cumhurbaşkanlığı Kararı hukuksuzdur’

Cerrahi Tarikatı'ndan imam Sadettin Kılıç’ın cenazesinin Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi'ne defnedilmesine bölge halkının tepkileri gelmeye devam ediyor. Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı, Burhaniye Kent Konseyi, Burhaniye Kent Konseyi Halk Meclisi, DİSK GENEL İŞ Burhaniye Şubesi, DİSK Emekli Sen Burhaniye Şubesi, TÜM Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi, Eğitim-SEN Burhaniye Temsilciliği, TMMOB Mimarlar Odası Burhaniye Temsilciliği, Burhaniye Alevi Derneği, Halkevleri Burhaniye Temsilciliği, Burhaniye Anadolu Derneği, Burhaniye Halk İnisiyatifi Yürütmesi, BURÇEP Yürütmesi, İHD Burhaniye Temsilciliği, VELİ-DER, Öğrenci Veli Derneği Burhaniye Temsilciliği, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanlığı, İYİ Parti Burhaniye Temsilciliği, EMEK Partisi Burhaniye İlçe Başkanlığı, SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı, TİP Burhaniye İlçe Başkanlığı, DEM Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'nın ortak imzası ile yapılan açıklamada konuşan Burhaniye Belediyesi Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil şunları kaydetti:

"Burhaniyelilerin acilen bir tercih yapma zamanı: İlçemizin tarihi değerine karşı yapılan ağır saldırı karşısında susacak mıyız, oldu bitti ile dayatılan hukuksuz gömme eylemine sessiz mi kalacağız? Merhumun en yakını oğlunun 'babam Börülce Mezarlığı'na defnedilsin' talepli Burhaniye Belediyesine verilmiş dilekçesi varken, merhuma gönül veren inananları “Bizim de haberimiz yok, Börülce Mezarlığı'na defnedileceğini biliyorduk' derken, kimler, neden Muhyiddin-i Rumi Türbesi'nin bahçesini seçtiler? Bu soruların cevaplanmasını istiyor, çözümün alınan hukuksuz defin kararının kaldırılması olduğunu biliyor ve ilgilileri sesimizi duymaya davet ediyoruz.

"BURASI BİR MEZARLIK DEĞİLDİR VE MEZARLIK OLARAK BELİRLENMİŞ YERLER DIŞINDA HERHANGİ BİR YERE ÖLÜ GÖMMEK YASAKTIR"

Belediye tarafından belirlenmiş genel mezarlıklar dışında herhangi bir yere ölü gömülmesi yasaktır. Muhyiddin-i Rumi 13. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen bir tasavvuf bilgesidir ve bu alan 1. Derecede koruma ve tarihi mekan alanıdır. Koruma Yüksek Kurulu'nun belirlediği ilke kararları ve koruma bölge kurullarının aldığı kararlara aykırı olarak, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, koruma alanları ve sit alanlarında hiçbir şekilde inşaî veya fizikî müdahalede bulunulamayacaktır. Burası bir mezarlık değildir ve mezarlık olarak belirlenmiş yerler dışında herhangi bir yere ölü gömmek yasaktır. Olağanüstü durumlarda ve herhangi bir sağlık sakıncası bulunmadığı takdirde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirli ve bilinen mezarlıklar dışına ölü defnine izin verilebilmesi yönünde bir istisna vardır, ancak burada olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Bu nedenlerle Merhum Sadet Kılıç'ın, mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait ilçemiz Kocacami Mahallesi, Muhyiddin-i Rumi Hz. Türbesi'nin avlusuna defnedilmesine ilişkin 24.06.2025 tarih ve 10016 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı hukuksuzdur, iptali gerekir.

"BU HUKUKSUZLUĞUN DEVAMI GELECEK VE VATANDAŞLARIN EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRILIK OLUŞTURACAKTIR"

Emsal olması halinde bu hukuksuzluğun devamı gelecek ve vatandaşların eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturacaktır. Muhyiddin-i Rumi Türbesi'nin bahçesine izinsiz, hukuksuz ve Burhaniye halkının iradesine karşı olarak oluşturulan mezarı kabul etmiyor ve Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptalini ve mezarın kaldırılarak oğlunun talebine göre Börülce Mezarlığına defnedilmesini istiyoruz. Atamızın öngördüğü şekilde diyoruz ki: "Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil; bilakis, bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu, Selçuklu ve Osmanlı'yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyettir."